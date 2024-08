iMac 2023 24": 320€ di sconto SUBITO su Amazon

Dai una svolta al tuo lavoro con l’iMac 2023 con display da 24 pollici, 8GB di memoria unificata e SSD da 256GB che oggi può essere tuo su Amazon a soli 1299 euro invece di 1629, con spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis.

iMac 2023: le caratteristiche

L’iMac in questione è dotato del potente chip M3 di ultima generazione che è capace di gestire qualsiasi tipo di attività: merito della combinazione apportata dalla CPU 8-core e da una GPU 8-core, sarai pronto per qualsiasi tipo di necessità.

Tutto questo viene esaltato dal display Retina 4,5K da 24″: un gioiello tecnologico con 500 nit di luminosità e un miliardo di colori perfetto per ogni tipologia di contenuto, che si tratti di film, foto o videogiochi. Sulla parte superiore è presente una videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni di qualità professionale e un sistema sonoro a 4 altoparlanti.

Gli accessori inclusi, come la Magic Keyboard e il Magic Mouse, sono perfettamente abbinati al colore del tuo iMac, offrendo un’esperienza utente elegante e senza soluzione di continuità. Con due porte Thunderbolt/USB 4, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, sei sempre connesso e pronto per qualsiasi esigenza.

Con 256GB di memoria SSD e 8GB di memoria unificata, a questo iMac non manca davvero niente per primeggiare. Acquistalo adesso a soli 1299 euro invece di 1629.