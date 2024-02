iMac 2023 con M3: 200€ di SCONTO su Amazon per il MINIMO STORICO

Finalmente è tempo di minimo storico assoluto su Amazon per il nuovo e incredibilmente potente iMac 2023 con processore M3: oggi puoi acquistarlo con ben 200 euro di sconto rispetto al prezzo ufficiale, dandoti la possibilità di portare a casa l’all-in-one più stiloso e ricercato con un gran risparmio.

iMac 2023 con M3 in sconto su Amazon: un mostro di potenza e design

Il nuovo iMac 2023 è un vero e proprio prodigio di tecnica, eleganza e potenza. A cominciare dal chip M3 di nuova generazione di Apple che ti permette di eseguire le tue attività quotidiane in modo più rapido ed efficiente che mai.

Un processore strepitoso inserito all’interno di un design all-in-one ultrasottile che si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, dandoti modo di aggiungere un tocco di eleganza e stile alla tua postazione.

Il design esalta il magnifico display Retina 4.5K da 24″: una meraviglia per gli occhi con una luminosità di 500 nit e il supporto per 1 miliardo di colori. Trovi anche una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni di qualità professionale e un sistema a sei altoparlanti con audio spaziale.

All’interno della confezione avrai anche gli accessori che ti servono: una Magic Keyboard con Touch ID e un Magic Mouse in tinta, che offrono un’esperienza di utilizzo ancora più intuitiva e coinvolgente. iMac 2023 non è solo uno strumento di lavoro strepitoso, ma anche un oggetto di icona e stile che non può mancare nella tua scrivania. Acquistalo al minimo storico assoluto con 200 euro di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.