iMac 24" con M4: 130 euro di sconto e pagamento a RATE su Amazon

Stravolgi per sempre la tua produttività con il nuovo iMac da 24 pollici e chipset M4. Oggi questo fantastico computer all-in-one del marchio Apple è disponibile su Amazon al suo minimo storico: 1399 euro invece di 1529, con possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout e disponibilità per la spedizione immediata.

iMac 24″ con M4: il computer all-in-one definitivo

iMac da 24 pollici con chipset M4 ti sorprende subito con il suo design ultrasottile che si adatta a qualsiasi ambiente e che racchiude un fantastico display Retina 4.5K dai colori brillanti, dettagli nitidi e una luminosità strepitosa di 500 nit, ideale per qualsiasi condizione di luce.

Il tutto è alimentato dal processore M4 per prestazioni eccezionali date da 8 core di CPU e 8 core di GPU con cui gestire praticamente qualsiasi tipo di attività. A supporto, ecco 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD.

Sulla parte superiore dello schermo trova posto la videocamera da 12 megapixel con Center Stage che ti tiene sempre al centro dell’inquadratura durante le videochiamate, arricchita dal sistema audio con sei altoparlanti e audio spaziale per un suono coinvolgente.

La connettività è invece garantita da porte Thunderbolt 4 per trasferimenti rapidissimi, supporto per fino a due monitor 6K, Wi-Fi 6E per connessioni ultra veloci e Bluetooth 5.3. Con uno sconto esclusivo su Amazon che lo porta a 1399 euro invece di 1529, avrai tra le mani un computer all-in-one potente, versatile e incredibilmente elegante.