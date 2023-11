iMac 24" M3: supporto per cuffie ad alta impedenza

Il nuovo iMac da 24 pollici con chip M3 che è stato presentato da Apple da pochi giorni a questa parte e che da altrettanto poco è disponibile per l’acquisto (anche su Amazon) può vantare una caratteristiche di certo farà la gioia di tutti coloro che amano ascoltare musica e soprattutto che amano farlo con cuffie di una certa qualità.

iMac: cuffie ad alta impedenza sul nuovo modello da 24 pollici con M3

Stando infatti a quanto riportato in un documento apposito che Apple ha recentemente aggiornato, il nuovo iMac supporta cuffie ad alta impedenza.

Il jack per le cuffie da 3,5 mm integrato sul lato sinistro del nuovo iMac presenta rilevamento di impedenza e output di tensione adattivo e il computer è ora dotato di un miglior convertitore digitale-analogico con supporto per frequenze di campionamento fino a 96 kHz, consentendo agli utenti di ascoltare audio ad alta fedeltà a risoluzione completa con cuffie supportate.

Il nuovo iMac con chip M3 non è però l’unico a vantare la caratteristica in questione. Il supporto per le cuffie ad alta impedenza è garantito pure su altri modelli di computer della “mela morsicata”, ovvero:

iMac introdotto nel 2023

MacBook Air introdotto nel 2022 o successivi

MacBook Pro introdotti nel 2021 o successivi

Mac mini introdotto nel 2023

Mac Studio introdotto nel 2022 o successivi

Mac Pro introdotto nel 2023

Ricordiamo che tra le principali nuove funzionalità che il nuovo iMac porta in dote vi sono, oltre al chip M3, il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3. In merito al design, il computer desktop all-in-one conserva lo stesso del modello del 2021 con chip M1.