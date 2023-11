iMac a 799 euro: GRANDISSIMA OCCASIONE su Amazon (-36%)

Voglia di iMac senza spendere cifre esagerate? Allora sappi che il modello 2020 con processore Intel, 8GB di RAM e 256GB di SSD può essere tuo oggi su Amazon a soli 799 euro. Inoltre, puoi attivare il pagamento dilazionato in 5 comode rate sempre presso Amazon e soprattutto a tasso zero. Una grandissima occasione da non perdere.

iMac 2020 in super offerta: ancora attuale, sempre valido

Questo iMac è dotato di uno schermo da 21,5 pollici con una nitida risoluzione di 1920 × 1080, che renderà ogni dettaglio dei tuoi progetti e delle tue attività quotidiane incredibilmente definito. Il processore Intel Core i5 dual-core e la potente Intel Iris Plus Graphics 640 garantiscono prestazioni veloci e fluide per ogni tua esigenza.

L’iMac a soli 799 euro è equipaggiato con un’archiviazione SSD ultraveloce da 256GB, che non solo accelera i tempi di avvio ma rende ogni operazione sul computer estremamente reattiva. Le due porte Thunderbolt 3 (USB‐C) e le quattro porte USB-A assicurano che tu possa collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi, mentre la porta Gigabit Ethernet garantisce una connessione stabile e veloce.

Con l’acquisto di questo iMac, riceverai anche il Magic Keyboard, il Magic Mouse 2, il cavo di alimentazione, il cavo da Lightning a USB e un pratico panno per la pulizia. Una confezione completa che ti permette di iniziare a utilizzare il tuo iMac appena lo estrai dalla scatola.

Dotato di videocamera FaceTime HD, Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2, l’iMac ti offre connettività avanzata per rimanere sempre connesso con il mondo. Sia che tu sia un professionista creativo o un utente domestico, questo iMac si adatta a tutte le tue esigenze digitali.

Non perdere l’opportunità di possedere un iMac 2020 a un prezzo incredibile. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e trasforma il tuo desktop in un centro di produttività e creatività.

