iMac a 799 euro: OCCASIONE BOMBA su Amazon (-36%)

Hai voglia di aggiornare la tua postazione di lavoro con un elegante e velocissimo iMac? Oggi è la tua giornata fortunata perché su Amazon puoi acquistare il modello 2020 da 21.5 pollici al prezzo incredibile di 799 euro grazie allo sconto del 36% applicato sul costo di listino di 1249. Una grande occasione per portarti a casa un PC desktop all-in-one di sicuro impatto.

iMac 2020 in offerta a 799 euro: le caratteristiche tecniche

Questo iMac ti sorprende con il suo schermo da 21,5 pollici con una risoluzione di 1920 × 1080. Ogni immagine sarà resa con dettagli nitidi e colori vividi, offrendoti un’esperienza visiva sorprendente. Che tu stia lavorando su progetti creativi, guardando film o semplicemente navigando in rete, questo schermo farà brillare ogni contenuto.

Sotto il cofano, troverai un processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione, in grado di gestire una vasta gamma di attività, dalla navigazione web alla modifica di foto e video. La grafica Intel Iris Plus 640 aggiunge un ulteriore livello di dettaglio e vivacità alle tue immagini, rendendo l’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Impossibile non menzionare la memoria SSD ultraveloce, che offre tempi di avvio rapidi e una reattività senza pari. Caricherai le tue applicazioni in un battito di ciglia e potrai passare da un compito all’altro senza intoppi.

In termini di connettività, questo iMac non ti deluderà. Con due porte Thunderbolt 3 (USB‐C), avrai l’opportunità di collegare dispositivi ad alta velocità e schermi esterni. Inoltre, avrai a disposizione quattro porte USB-A, ideali per collegare mouse, tastiere, unità flash e altri dispositivi. La porta Gigabit Ethernet garantisce una connessione di rete affidabile e veloce.

Questo iMac a 799 euro su Amazon è un vero affare. Ottieni un potente computer desktop con uno schermo di qualità eccezionale, prestazioni sorprendenti e una connettività versatile. Se hai sognato di possedere un iMac senza svuotare il portafoglio, questa è la tua occasione.

