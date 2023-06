iMac: Apple ha in cantiere modelli da 24" e 30"

Stando a quanto emerso dall’analisi della lineup dei prodotti futuri del colosso di Cupertino emersa nelle scorse ore, Apple avrebbe in cantiere il lancio di nuovi iMac con processori della serie M2 e display da 24 pollici e da 30 pollici. A suggerire la cosa è stato Mark Gurman di Bloomberg, solitamente piuttosto affidabile quando si tratta di informazioni sul tema.

iMac: nuovi modelli da 24 pollici e da 30 pollici entro il 2024

La previsione risulta essere piuttosto verosimile, visto e considerato che l’iMac non viene aggiornato da più di due anni e che i modelli attuali montano ancora il chip M1.

Per la precisione, Apple starebbe lavorando a due iMac con display da 24 pollici, da rendere disponibili entro la fine del 2023 o l’inizio del 2024, con il medesimo design di quelli attuali e probabilmente con chip M3 e altri piccoli aggiornamenti al seguito, come il supporto al Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3.

Oltre ai modelli in questione, Gurman riferisce che Apple starebbe portando avanti lo sviluppo di un iMac con schermo da 30 pollici, ovvero il più grande mai realizzato sino a questo momento, andando a porsi in diretta competizione con il Pro Display XDR da 32 pollici lanciato sempre dal colosso di Cupertuno.

Al momento, non vengono forniti dettagli in merito alle specifiche che potrebbero contraddistinguere il modello di iMac da 30 pollici, ma molto probabilmente presenterà caratteristiche simili a quelle dell’iMac Pro. A seconda del momento in cui verrà lanciato, potrebbe avere un processore M3 Pro con display 5K, colorazione esterna grigio siderale e opzioni di archiviazione e RAM di fascia alta.