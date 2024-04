iMac con chip M3 in offerta su Amazon: risparmia il 17%

Anche dopo le grandi offerte primaverili di Amazon i dispositivi Apple possono essere acquistati a cifre ottime, persino quelli di ultima generazione. Un esempio lampante è l’ultimo iMac 2023 con chip M3, il quale è ora disponibile al minimo storico grazie a uno sconto del 17%. Non perdere questa occasione d’oro e porta a casa il computer all-in-one a una cifra particolarmente vantaggiosa!

Le caratteristiche dell’iMac 2023 con chip M3

Il cuore pulsante è la vera novità di questo modello: il chip M3 con CPU 8-core e una GPU 8-core offre una potenza senza precedenti su iMac, il tutto in un design all-in-one ultrasottile che ti farà anche usare meno spazio possibile per una configurazione desktop da urlo! La scocca racchiude poi 256 GB di archiviazione SSD e 8 GB di RAM sul fronte memoria.

Il display Retina 4,5K da 24” ti permetterà di vedere sempre immagini nitide in qualsiasi condizione di luce, diventando così una soluzione eccellente per lavorare con la grafica e non solo. Lato connettività notiamo la dotazione di due porte Thunderbolt / USB 4 e un jack per le cuffie, oltre a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per il wireless.

L’offerta Amazon ti permetterà di acquistare iMac 2023 con chip M3 a 1.359 euro al posto di 1.629 euro, ovvero al 17% in meno. Il pagamento può essere completato a rate con Cofidis al checkout, mentre la consegna è gratuita per gli utenti Prime.