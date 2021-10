iMac M1 al prezzo minimo storico: -220€ su Amazon

Occasione imperdibile per chi fin dall'annuncio del nuovo iMac M1 brama di metterne uno sulla propria scrivania: oggi il computer desktop all-in-one di Cupertino è proposto al prezzo minimo storico su Amazon. Un'opportunità per far proprio il modello più evoluto della linea approfittando di un grande risparmio.

Occasione Amazon: prezzo stracciato su Apple iMac (M1)

Cuore pulsante delle specifiche tecniche è proprio il processore M1 di Apple Silicon, progettato dalla mela morsicata per garantire prestazioni di livello assoluto e sfruttare appieno tutte le funzionalità del sistema operativo macOS. Poiché il prodotto non ha bisogno di presentazioni, andiamo subito al sodo: comprandolo oggi risparmi fino a 220 euro.

Gli interessati non perdano tempo prima del prevedibile sold out. Ecco i modelli in promozione, tutti con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita da Amazon.