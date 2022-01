Immagini stock gratis, 7 siti web dove scaricarle

Content creator, social media manager, grafici, fotografi e artisti. Tutte queste professioni hanno in comune un elemento: l'immagine. Che siano utilizzate per la nuova pubblicità di un noto marchio, come contenuto social o parte integrante di un collage, l'immagine è il riflesso di ciò che vogliamo trasmettere al pubblico. Chi lavora con foto e video conosce tutte le tecniche per ottenere contenuti di qualità, dosando sapientemente colore, composizione ed editing per ottenere risultati eccellenti. Se anche tu vuoi imparare a creare fotografie e video professionali con il tuo cellulare, ti consigliamo un ottimo corso tenuto dalla fotografa Nay Jiménez, al momento in offerta al 70% di sconto. Ovviamente chi è del settore sa anche dove reperire risorse per i propri lavori. Ad esempio attraverso particolari siti web, che permettono di scaricare immagini stock gratis in alta qualità da utilizzare in qualsiasi progetto. Ne abbiamo scovati ben 7.

7 siti web dove scaricare immagini stock gratis

Ecco la nostra selezione di siti web che offrono materiale utile e completamente gratis che può essere utilizzato a piacimento per ogni progetto creativo.

1. Unsplash

Unsplash offre oltre un milione di scatti gratuiti ad alta risoluzione dal taglio molto professionale e originale. Le immagini, infatti, sono condivise da una grande community di fotografi provenienti da tutto il mondo che mettono a disposizione il proprio talento in forma gratuita.

2. CC Search

CC Search, invece, è una sorta di motore di ricerca che ti permette di scovare immagini e risorse di pubblico dominio e con licenza aperta. È in grado di analizzare oltre 300 milioni di immagini da più archivi e filtrarle in base ai nostri interessi, tutto comodamente ordinato in un unico catalogo.

3. Pexels

Pexels è un sito web molto comodo e ordinato che fornisce foto stock di alta qualità in maniera completamente gratuita. Le immagini sono accuratamente etichettate in modo tale da trovarle facilmente quando si effettua una ricerca.

4. Pixabay

Pixabay assomiglia, per un certo verso, a Unsplash. Anche qui è presente una community di fotografi e creativi che mettono a disposizione le proprie immagini (o video) libere da copyright, senza che vi sia necessità di dare credito all'autore anche quando si tratta di usi commerciali.

5. Stocksnap.io

Simile agli altri, Stocksnap.io è un archivio di immagini stock ad alta qualità completamente gratuite per tutti gli usi. L'unico “difetto” (se così possiamo chiamarlo) è che le risorse roaylty free sono visualizzate dalla seconda fila in poi, dal momento che la prima è occupata da una selezione Shutterstock (a pagamento).

6. Picjumbo

Attiva dal 2013, Picjumbo condivide tutte le immagini gratis utilizzate dai blogger, designer e specialisti del marketing di tutto il mondo. Unico problema: le dimensioni non sono specificate, perciò è possibile che vi siano anche risorse di bassa qualità.

7. Everypixel

Anche Everypixel è un motore di ricerca, che mostra 50 siti web dove reperire immagini stock gratis o a pagamento. Utile quando si vuole esplorare un ampio database di risorse.

Creare fotografie e video professionali con il tuo cellulare: come fare?

Ovviamente le immagini stock, da sole, non produrranno nulla. Per questo motivo abbiamo bisogno di uno scopo o un ambiente in cui utilizzarle: un esempio sono i social network, o anche pubblicità. La nostra fortuna è che grazie agli smartphone sempre più tecnologici, ormai non è più obbligatorio possedere un computer per dare vita a fotografie e video di stampo professionale. La fotografa Nay Jiménez si dedica quotidianamente alla creazione di queste tipologie di contenuti visivi e per questo motivo ha deciso di condividere le sue tecniche attraverso un interessante corso. Dallo stile di vita ai viaggi, fino a nature morte, fantasy e stop motion: questi sono soltanto alcuni dei temi affrontati da Jiménez nei suoi lavori, dove l'epicentro di tutto è proprio lo smartphone.

Il suo corso è suddiviso in 18 videolezioni on-demand ad accesso illimitato, dalla durata complessiva di 3 ore e 4 minuti. Ciò significa che potrai vedere (e rivedere!) una lezione quante volte vuoi, dove vuoi e quando vuoi, senza alcuna pressione. Ti concentrerai, principalmente, sul colore e sulla composizione per dare vita ad un tuo stile visivo coerente, ma anche sull'editing foto e video che ti permetta di ottenere una linea editoriale nei tuoi contenuti. Il corso è in promozione ancora per pochissimo tempo a soli 11,90 euro: oltre alle lezioni avrai 24 risorse aggiuntive messe a disposizione dall'insegnante e un certificato di completamento personalizzato.