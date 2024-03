IMMENSA ma compatta: friggitrice ad aria 6L per cucinare TUTTO (wow)

Una friggitrice ad aria che in cucina è spaziale. Non solo ha una capienza esagerata ma con la sua cottura? Ti fa diventare uno chef premendo un bottone. Cecotec lo fa di nuovo, ti mette a disposizione un prodotto ottimo e a buon prezzo. 6 litri di capienza per un cestello che non conosce limiti pur rimanendo, in generale, compatta.

Collegati al volo su Amazon dove il prezzo attualmente non è scontato ma è comunque basso e conveniente. Rispetto a tanti altri modelli con pari capacità, portare a casa questo a soli 93€ è un affare. Aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Friggitrice ad aria Cecotec con tutto al posto giusto

In cucina diventa il tuo gioiellino e la usi per primi, secondi, contorni e persino dolci. Cestello da 6 litri di capienza e forma quadrata per avere ancora più spazio rispetto ai modelli circolari. Questa friggitrice ad aria di Cecotec ha tutte le carte in regola per essere la migliore sul mercato, devi solo provarla.

Sulla parte superiore del prodotto trovi questo display touch e LED comodissimo da utilizzare. Ha vari simboli intuitivi che ti permettono di selezionare i vari programmi preimpostati per patate fritte, carne, verdure, pesce e così via. Tuttavia ci sono anche i tasti per poter scegliere tempo e temperatura in modo autonomo e personalizzare ogni ciclo.

Una volta che hai finito metti tutti in lavastoviglie e non devi preoccuparti di altro. La friggitrice ha un rivestimento interno antiaderente che ti consente di non usare condimenti se preferisci. Detto questo, non ci sono sostante nocive.

