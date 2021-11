Impara ad utilizzare Excel e ottieni buoni sconto

Sei uno studente e vorresti imparare ad usare Microsoft Excel in modo più produttivo ed efficace? Allora continua a leggere. Udemy ha infatti attivato una promozione dedicata a tutti gli studenti come te. Coloro che nel periodo dal 29 novembre al 1° dicembre acquistano uno, due o più di tre corsi idonei riceveranno un codice promozionale. Nello specifico, acquistando un corso lo sconto extra sarà del 10%, acquistandone due sale al 15%, infine con tre o più corsi il codice sarà del 20%.

Se non ne hai mai sentito parlare prima, Udemy è un'innovativa piattaforma rivolta principalmente agli studenti che sono interessati a seguire corsi formativi per migliorare le proprie competenze nel mondo del lavoro. Ad esempio Microsoft Excel: software semplice ma al tempo stesso complesso, che necessita più di qualche semplice nozione per essere “ammaestrato”. Con la promozione in corso, più acquisti più è alto lo sconto, e per questo motivo vogliamo consigliarti tre corsi che ti permetteranno di perfezionare le tue conoscenze del programma.

Excel Hacks 2021: semplifica e automatizza excel – Level PRO

Diventa un “hacker” di Microsoft Excel per ottimizzare al meglio la tua produttività. Il corso, in offerta a 9,90 euro, si articola in 39 lezioni dalla durata complessiva di circa 2 ore e mezza e imparerai tutta una serie di segreti e trucchetti del mestiere che, siamo certi, non conoscevi prima. Impara come automatizzare qualsiasi processo, personalizzare la tua area di lavoro con shortcut, come minimizzare gli errori e scopri nuove funzioni nascoste per risparmiare tempo. Accedendo al corso otterrai il Master File Excel Hacks 2021 che comprende, oltre a tutte le 39 lezioni, anche esercizi, tutte le formule più utili e le Macro scritte.

Xcamp – Il corso di Excel che non c'era

Xcamp unisce, per la prima volta, la teoria alla pratica. Questo corso si tratta della parte teorica: un inizio perfetto per scoprire tutte le funzionalità di Microsoft Excel in modo chiaro e graduale, che ti consenta di acquisire un metodo professionale di fronte a funzionalità che potrebbero sembrare davvero infinite. Questo corso (in 33 lezioni dalla durata di poco più di 18 ore) è perfetto sia per i principianti che per coloro che sanno già usare il programma, ma vorrebbero scoprire nuove funzionalità. Trovi il corso a 19,99 euro visitando la pagina dedicata.

Lavorare con le Tabelle Pivot in Excel

Una tabella pivot è uno strumento di calcolo, riepilogo e analisi molto efficace, che ti consente di visualizzare confronti, schemi e tendenze nei dati. Questo corso base in sole 16 lezioni, in offerta a 9,99 euro, ti insegnerà ad utilizzare le opzioni più importanti di questa eccezionale tecnologia, ponendo le basi per eventuali futuri approfondimenti che possano migliorare l'efficienza del tuo lavoro. Al termine delle lezioni sarai così in grado di generare Report professionali su Database complessi e progettare DashBoard, utilizzando esclusivamente le tabelle di pivot.