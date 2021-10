Impara dai grandi facendo trading con CopyTrader

eToro è una piattaforma che abbiamo raccomandato qui da Punto Informatico già da un po' di tempo a questa parte, e oggi parliamo di una delle feature che permette a tutti di avvicinarsi al mondo del trading andando a imparare allo stesso tempo dai professionisti del settore, avendo la possibilità di capire quali sono le dinamiche che li portano ad agire e comprare questo o quell'asset.

Aprire un conto è semplice e gratuito, con la promo attuale che prevede zero commissioni sulle operazioni che si fanno all'interno della piattaforma.

Ci sono anche possibilità di utilizzare l'account demo per fare copy dei trader che si vuole, magari allocando alcune porzioni del capitale verso un trader e un'altra verso uno più portafogli da copiare. La particolarità sta proprio in questa doppia funzione della piattaforma, dove si può operare con denaro reale caricato nel proprio conto oppure con denaro virtuale da allocare sui vari asset per vedere come variano in base alle quotazioni reali.

Copiare i portafogli dei trader professionisti

Funzionalità alla portata di tutti, è estremamente facile da mettere in pratica. Di fatto basta andare sulla lista dei vari investitori, utenti della piattaforma che nella sezione di community vanno anche a indicare quali sono i loro studi sui titoli o l'andamento di una determinata azione o indice.

Sulla lista è possibile vedere quali sono state le performance precedenti di ognuno dei top trader presenti in piattaforma, e si può scegliere anche dando fiducia alle prestazioni passate, copiando operazioni ed esposizione del trader di riferimento.

Dopo aver scelto l'utente, si inserisce l'importo che si vuole investire ed è fatta cliccando su “Copia”. Da lì si sta replicando l'intero portafoglio selezionato e non bisogna fare altro che sedersi e attendere seguendo gli sviluppi del mercato. Nel frattempo consigliamo di fare pratica con il portafoglio virtuale.