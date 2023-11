Impara fino a 41 lingue con l'accesso a vita di Mondly (offerta Black Friday)

Mondly, la rivoluzionaria applicazione per imparare le lingue straniere premiate da Apple come Migliore nuova app, ha lanciato l’offerta del Black Friday: tutti gli utenti interessati possono acquistare il piano a vita a 89,99 euro invece di 1.999,99 euro, per effetto del maxi sconto del 96%. L’accesso a vita consente di imparare fino a 41 nuove lingue, tra cui l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il cinese, il giapponese e il coreano. La promozione del Black Friday è disponibile su questa pagina fino al 10 novembre.

Accesso a vita Mondly con l’offerta del Black Friday

Mai prima d’oggi il piano a vita di Mondly era costato meno di 90 euro. Il miglior prezzo precedente era 99,99 euro, quindi l’offerta del Black Friday consente di risparmiare 10 euro rispetto allo street price dell’applicazione.

Alla base del suo successo vi è l’unione di una solida scienza neurale con le tecnologie più all’avanguardia. L’obiettivo dell’app è di offrire un insegnamento attraverso cui poter parlare nuove lingue il più velocemente possibile.

Se le lezioni tradizionali si basano principalmente sulla grammatica e su singole parole, Mondly va a operare in maniera del tutto diversa, focalizzandosi sulle frasi di uso comune. Gli studenti imparano a memorizzare le parole più usate di una lingua, a formare frasi e a prendere parte a conversazioni nel giro di pochi minuti.

Non è un caso che, oltre al riconoscimento di Apple, Mondly sia stata votata come App dell’anno anche da Facebook, a conferma dell’innovazione portata in questo settore.

Come accennato qui sopra, la promo del Black Friday scadrà il 10 novembre: è possibile usufruire dello sconto del 96% su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.