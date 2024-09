Impara fino a 41 nuove lingue con la promo Ritorno a scuola di Mondly

Se hai la passione per le lingue straniere, ti segnaliamo l’ultima offerta lanciata da Mondly, una delle migliori app per imparare una nuova lingua grazie al suo metodo rivoluzionario. Nell’ambito della promozione Ritorno a scuola, il piano a vita è disponibile al prezzo scontato di 89,99 euro anziché 1.999,99 euro, per uno sconto complessivo del 96%.

Premiata come Migliore nuova app da Apple e App dell’Anno da Facebook, Mondly vanta oltre 125 milioni di download. Il suo successo è facilmente spiegato dagli innovativi metodi proposti ai suoi studenti “virtuali”, con esercizi incentrati sul riconoscimento vocale, sulla conversazione e lezioni in realtà aumentata.

Il piano a vita di Mondly in sconto del 96%

A differenza degli altri piani in abbonamento, il piano a vita include le lezioni e gli esercizi per imparare tutte le lingue incluse all’interno di Mondly. Tra queste si annoverano l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il cinese, il giapponese, il coreano, il turco e il russo. Si possono inoltre imparare anche il portoghese, il catalano, l’arabo, l’ebraico e l’afrikaans.

Nell’introduzione abbiamo citato il metodo rivoluzionario dell’applicazione Mondly. A questo proposito, è bene sottolineare come l’app aiuti gli studenti a imparare una nuova lingua nel modo più rapido ed efficace possibile. Questo grazie a un approccio differente rispetto a quello tradizionale, con focus non più sulle singole parole ma sulle frasi di uso comune.

L’offerta ribattezzata Ritorno a scuola è attiva su questa pagina del sito ufficiale Mondly. È previsto un unico pagamento di 89,99 euro, che darà accesso immediato al piano a vita dell’app di riferimento per imparare nuove lingue.