Computer lento? CCleaner è la soluzione, ora con sconti fino al 55%

Per velocizzare il computer è necessario ricorrere agli strumenti giusti. Soprattutto quando l’hardware a propria disposizione non è di fascia alta e la propria macchina inizia ad avere qualche anno sulle spalle, è necessario trovare il modo per utilizzare al 100% tutte le risorse disponibili.

La soluzione giusta per ottimizzare il comportamento di un computer lento, riuscendo a sfruttare al massimo il proprio hardware, è rappresentata da CCleaner, un software completo e ricco di vantaggi, che consente di migliorare le prestazioni, verificare l’integrità del computer, gestire gli aggiornamenti software e molto altro ancora.

Grazie alla promo in corso e al codice sconto PUNTO, da inserire al momento del check-out, è ora possibile ottenere uno sconto esclusivo fino al 55% sugli abbonamenti annuali di CCleaner Professional e Pro Plus. La promozione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di CCleaner, raggiungibile premendo sul box qui di sotto. Questo sconto è riservato ai nostri lettori e non è cumulabile con gli altri proposti dall’azienda.

Perché scegliere CCleaner

CCleaner è un pratico tool in grado di velocizzare il funzionamento del proprio computer Windows. Il software è in grado di operare su più livelli, andando a eliminare le criticità alla base dei possibili problemi di performance.

Con CCleaner è possibile:

ottimizzare le prestazioni del computer

mantenere sempre aggiornati tutti i software

effettuare interventi di pulizia programmata

accedere a strumenti aggiuntivi per la protezione della propria privacy

Oggi, grazie alla promo esclusiva riservata ai lettori di Punto Informatico, è possibile ottenere Cleaner Professional con uno sconto del 50%, CCleaner Pro Plus al 46% e CCleaner Pro Plus (2 anni) al 55%. Basta utilizzare il codice PUNTO al momento del checkout.