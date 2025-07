Come velocizzare un PC Lento (Programmi e Trucchi)

Marco Ferri Pubblicato il 1 lug 2025

Chi lavora ogni giorno al computer sa bene quanto possa diventare frustrante un sistema lento: rallenta la produttività, compromette l’esperienza utente e rende esasperanti anche le operazioni più banali. Per fortuna, imparare come velocizzare il PC è alla portata di tutti. Spesso bastano alcuni interventi mirati, dal punto di vista dei software e da quello hardware, per ottenere un netto miglioramento delle performance, anche su dispositivi datati.

In questa guida proporremo una serie di consigli pratici e fattibili, pensati per chi vuole davvero capire come rendere il PC più veloce. Tra i suggerimenti, daremo spazio anche all’ottimizzazione tramite strumenti dedicati come CCleaner, capaci di automatizzare la pulizia del sistema e la gestione delle risorse, utili per liberare spazio e rimuovere processi superflui. Soluzioni concrete, quindi, per riportare il computer a un livello di reattività adeguato alle esigenze di tutti i giorni.

Perché il PC diventa lento nel tempo

Un PC lento è frutto di un insieme di fattori che, nella maggior parte dei casi, si accumulano nel tempo fino a compromettere l’efficienza complessiva del sistema. Individuare l’origine della lentezza è il primo passo per capire come velocizzare un computer in modo efficace e duraturo. Ecco i fattori più comuni:

Troppe applicazioni in esecuzione all’avvio : molti programmi si configurano per partire automaticamente ogni volta che viene acceso il computer. Questo consuma risorse preziose, soprattutto in fase di boot, rallentando l’avvio del sistema operativo. Strumenti come CCleaner permettono di individuare e disattivare in modo selettivo queste app;

: molti programmi si configurano per partire automaticamente ogni volta che viene acceso il computer. Questo consuma risorse preziose, soprattutto in fase di boot, rallentando l’avvio del sistema operativo. Strumenti come CCleaner permettono di individuare e disattivare in modo selettivo queste app; Spazio su disco insufficiente o mal gestito : un hard disk quasi pieno o frammentato (in particolare se è un HDD tradizionale) compromette in modo grave le prestazioni. File temporanei, cache e dati obsoleti intasano la memoria, rallentando l’accesso ai dati. Anche in questo caso, soluzioni automatizzate per la pulizia e la deframmentazione risultano molto efficaci;

: un hard disk quasi pieno o frammentato (in particolare se è un HDD tradizionale) compromette in modo grave le prestazioni. File temporanei, cache e dati obsoleti intasano la memoria, rallentando l’accesso ai dati. Anche in questo caso, soluzioni automatizzate per la pulizia e la deframmentazione risultano molto efficaci; Software datati o non aggiornati : driver, sistema operativo e applicazioni non aggiornate possono introdurre instabilità, vulnerabilità e colli di bottiglia prestazionali. Automatizzare gli aggiornamenti è oggi fondamentale per velocizzare il PC e mantenerlo sicuro;

: driver, sistema operativo e applicazioni non aggiornate possono introdurre instabilità, vulnerabilità e colli di bottiglia prestazionali. Automatizzare gli aggiornamenti è oggi fondamentale per velocizzare il PC e mantenerlo sicuro; Malware e processi sospetti : virus e software malevoli, oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza, impattano in maniera diretta sulle prestazioni del sistema. Una scansione periodica è cruciale;

: virus e software malevoli, oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza, impattano in maniera diretta sulle prestazioni del sistema. Una scansione periodica è cruciale; Hardware sotto stress o obsoleto: anche la componente fisica incide. RAM insufficiente, CPU datata o disco meccanico al posto di un SSD possono limitare le migliorie degli interventi software.

Come rendere veloce il PC (Guida Passo Passo)

Velocizzare un computer è un’operazione su più passaggi. Li vedremo in questa sezione, insieme a consigli pratici e applicazioni da sfruttare per ottenere un rapporto equilibrato tra prestazioni e qualità.

1. Controllare i programmi in avvio

Uno dei motivi principali per cui un computer può diventare lento fin dall’accensione è la presenza di troppi programmi che si avviano in automatico con Windows. Questi software, anche se non visibili subito, iniziano a consumare risorse di sistema come RAM e CPU appena si accende il PC, rallentando il caricamento del desktop e delle altre attività iniziali.

Per risolvere il problema su Windows, il metodo più semplice è utilizzare il Task Manager (Gestione attività). È sufficiente premere Ctrl + Shift + Esc, oppure fare clic destro sulla barra delle applicazioni e selezionare “Gestione attività”. Nella finestra che si apre, cliccare su “Più dettagli” se necessario, e poi accedere alla scheda “Avvio”. Qui sarà possibile individuare l’elenco di tutti i programmi che si avviano automaticamente all’accensione del sistema.

Ogni voce è accompagnata da un’indicazione dell’impatto sull’avvio (basso, medio, alto): è consigliabile disabilitare in sicurezza le app che non sono essenziali, come Spotify, Skype, OneDrive, Microsoft Teams (se non si usano ogni giorno), tool di aggiornamento automatico di stampanti o driver, e altri software secondari. Invece, è bene lasciare attivi antivirus, driver essenziali e servizi di sistema.

Seguendo questo semplice passaggio, sarà possibile notare un miglioramento immediato nei tempi di accensione e nella reattività generale del sistema: un primo passo concreto su come velocizzare un PC.

2. Liberare spazio su disco

Quando lo spazio su disco si esaurisce, le prestazioni del sistema operativo tendono a peggiorare sensibilmente. Un disco rigido quasi pieno limita la capacità del sistema di gestire file temporanei, aggiornamenti e processi in background, con conseguente rallentamento generale. Per questo motivo, liberare spazio è una delle azioni più efficaci per velocizzare il computer.

Per ottimizzare la memoria interna, è consigliabile individuare ed eliminare file inutili. Le cartelle Download, il Cestino e le eventuali vecchie installazioni di Windows sono tra le principali fonti di dati obsoleti che possono essere rimossi senza conseguenze. Anche i file temporanei creati da applicazioni e dal sistema stesso tendono ad accumularsi nel tempo.

Uno strumento utile in questo senso è Pulizia disco, integrato in Windows. Per accedervi, è sufficiente digitare “Pulizia disco” nella barra di ricerca del menu Start, selezionare l’unità da analizzare e attendere il completamento della scansione. Verrà presentato un elenco di elementi cancellabili (tra cui cache, file temporanei e contenuti del cestino). È possibile selezionare quelli da eliminare per liberare spazio in sicurezza.

Infine, è buona prassi svuotare il Cestino con regolarità, per evitare che i file eliminati continuino a occupare memoria inutilmente.

3. Usare Software di Pulizia come CCleaner

Dopo aver ottimizzato gli elementi interni al sistema operativo, come l’avvio automatico o la presenza di malware, un ulteriore passo efficace per velocizzare il computer lento è l’uso di software di terze parti dedicati alla manutenzione. Tra i più noti e apprezzati, CCleaner si distingue grazie alla sua semplicità d’uso e all’efficacia delle sue funzioni.

Si tratta di un software di ottimizzazione (disponibile sia in versione gratuita che a pagamento) che rimuove file temporanei, cache obsolete, cronologie di navigazione e altri elementi inutili che occupano spazio e rallentano il sistema. Agisce anche sul registro di sistema, correggendo voci errate o non più valide. Il programma offre inoltre strumenti per disinstallare software indesiderati e per gestire i programmi in avvio automatico.

Nel tempo, anche un PC performante può subire rallentamenti dovuti all’accumulo di “spazzatura digitale”. L’utilizzo regolare di CCleaner contribuisce a mantenere il sistema snello, stabile e reattivo, migliorando le prestazioni generali e riducendo i tempi di caricamento delle applicazioni.

È consigliabile usare CCleaner a cadenza periodica, ad esempio una volta al mese, o dopo aver disinstallato numerosi programmi. Dopo l’installazione, si avvia una scansione tramite la sezione “Pulizia personalizzata”, si analizzano i file superflui e si procede alla loro rimozione. La funzione “Registro” permette di individuare e riparare errori nel registro.

Particolare attenzione va posta alla pulizia del registro: prima di procedere, è fortemente raccomandato eseguire un backup. In questo modo, sarà possibile ripristinare il sistema in caso di malfunzionamenti. Inoltre, è opportuno verificare le opzioni selezionate prima di avviare una pulizia, per evitare la cancellazione di dati utili, come cookie di login o file temporanei importanti. A questo link si può consultare la recensione completa di CCleaner.

4. Ottimizzare il Sistema Operativo Windows

Quando ci si chiede come velocizzare il PC lento, uno dei primi aspetti da considerare riguarda lo stato del sistema operativo. Disporre dell’ultima versione di Windows non è solo una questione di sicurezza: ogni aggiornamento può introdurre ottimizzazioni in grado di migliorare le prestazioni e correggere malfunzionamenti.

Inoltre, insieme agli aggiornamenti vengono spesso distribuiti driver aggiornati per le periferiche, un fattore determinante considerando che driver obsoleti o incompatibili rappresentano una delle principali cause di rallentamenti e blocchi.

Un ulteriore elemento spesso trascurato è la gestione della memoria virtuale. Quando la RAM disponibile non è sufficiente, Windows utilizza una porzione del disco rigido per mantenere attivi i processi in esecuzione. Tuttavia, una configurazione inadeguata della memoria virtuale può rallentare in modo significativo il sistema.

È consigliabile intervenire manualmente per ottimizzare i parametri in base alla quantità di RAM installata. Se, nonostante gli aggiornamenti effettuati tramite Windows Update, il PC continua a risultare lento, è opportuno scaricare i driver dai siti ufficiali dei produttori hardware. Windows, infatti, non sempre include aggiornamenti non critici che possono comunque rivelarsi utili. Con pochi accorgimenti mirati si ottimizza Windows in modo efficace.

5. Pulire il Browser Web

Un browser web non ottimizzato può influire sulle prestazioni complessive del sistema, soprattutto in fase di avvio o durante la navigazione. Per rendere più veloce il PC, è importante intervenire sulla gestione del browser, a partire dalla rimozione di cache e cookie. Questi file temporanei, sebbene utili per velocizzare il caricamento dei siti visitati con frequenza, tendono ad accumularsi e a rallentare la risposta del browser, gravando anche sul sistema operativo.

Un altro aspetto spesso trascurato riguarda le estensioni web inutilizzate. Molte di queste applicazioni, attive anche in background, consumano risorse come memoria RAM e CPU, compromettendo la fluidità della navigazione. È utile esaminare l’elenco delle estensioni installate e mantenere solo quelle necessarie. Inoltre, l’uso della versione più recente del browser garantisce accesso a ottimizzazioni e miglioramenti prestazionali sviluppati dai produttori.

6. Controllare la presenza di malware

La nostra carrellata di consigli su come rendere PC più veloce prosegue con un aspetto spesso sottovalutato ma cruciale: il controllo della presenza di malware. Virus, trojan, adware e altri software malevoli non solo mettono a rischio dati sensibili e informazioni personali, ma compromettono anche la stabilità e la reattività del sistema.

Quando un dispositivo risulta infetto, i sintomi più evidenti sono:

Rallentamenti improvvisi;

Blocchi frequenti;

Consumo anomalo di risorse;

Problemi nell’avvio di programmi;

Problemi nel caricamento delle pagine web.

Questi segnali possono indicare che i processi dannosi stanno operando in background, assorbendo risorse fondamentali.

Per prevenire o risolvere queste situazioni è indispensabile eseguire scansioni regolari con un antivirus affidabile. I software di protezione moderni, come Microsoft Defender integrato in Windows, permettono di monitorare costantemente il sistema, ma in caso di sospetti rallentamenti è raccomandabile effettuare una scansione completa e manuale con una suite di sicurezza o antivirus, in grado di analizzare in profondità ogni file e cartella. Questo tipo di scansione, pur richiedendo più tempo, è essenziale quando si sospettano attività anomale o si nota un calo nelle prestazioni generali. Qualora il malware venga identificato, la rimozione immediata può evitare danni ulteriori.

7. Aggiornare Hardware (Avanzato)

La panoramica su come velocizzare un computer lento si chiude con un intervento più tecnico ma molto efficace: l’aggiornamento dell’hardware. Quando le soluzioni software non bastano più, potenziare i componenti interni del PC può fare la differenza tra un sistema lento e uno reattivo.

Tra gli upgrade più incisivi rientra la sostituzione del disco rigido meccanico con un SSD (Solid State Drive). Gli SSD, grazie alla loro struttura priva di parti mobili, accedono ai dati in modo molto più rapido rispetto agli HDD tradizionali, migliorando in maniera notevole l’avvio del sistema operativo, il caricamento dei programmi e la gestione dei file.

Anche aumentare la quantità di RAM installata può influire in modo diretto sulle prestazioni: una memoria insufficiente limita la capacità del sistema di gestire più operazioni contemporaneamente, causando rallentamenti soprattutto con applicazioni pesanti o durante la navigazione con molte schede aperte.

Un altro componente da valutare è la scheda video. In ambiti come grafica, editing o gaming, una GPU aggiornata può accelerare l’elaborazione visiva e alleggerire il carico sulla CPU, migliorando le performance complessive.

Ma come capire se è il momento di effettuare un upgrade dell’hardware? Basta aprire il Task Manager di Windows e selezionare la scheda Prestazioni: qui è possibile monitorare l’utilizzo di CPU, RAM, disco e GPU. Se si rilevano valori vicini al 100%, può essere il segnale che il sistema lavora al limite delle proprie capacità.

Manutenzione PC: Software o Fai da te?

Quando si affronta il tema della manutenzione di sistema, è utile distinguere tra interventi manuali e l’uso di software dedicati. La scelta dipende dalle proprie competenze, dal tempo disponibile e dall’obiettivo specifico, ma per chi non ha familiarità con operazioni come la pulizia del registro, la gestione dei programmi in avvio automatico o l’ottimizzazione del disco, i tool software rappresentano una valida soluzione.

Soluzioni come CCleaner offrono un’interfaccia accessibile e funzionalità automatizzate che guidano nella manutenzione ordinaria, riducendo il rischio di errori.

Come abbiamo avuto modo di analizzare nei paragrafi precedenti, questo software consente di rimuovere file temporanei, cache di sistema, cookie inutili e voci obsolete dal registro, contribuendo a liberare risorse e migliorare la reattività del sistema. Inoltre, include strumenti per analizzare lo stato del disco, disinstallare software non più utilizzato e monitorare i programmi in esecuzione all’avvio, tutti elementi che incidono direttamente sulle prestazioni.

Per chi si domanda come velocizzare PC lento senza dover approfondire ogni aspetto tecnico, l’impiego di software strutturati rappresenta una risposta efficace. Sebbene gli interventi manuali garantiscano un controllo più su misura, la curva di apprendimento può essere elevata e i margini di errore significativi, soprattutto in contesti professionali dove stabilità e affidabilità sono essenziali.

L’approccio ottimale, in molti casi, prevede l’integrazione delle due modalità: automatizzare le operazioni di base con software affidabili e intervenire manualmente, se necessario, per personalizzare o approfondire la gestione delle risorse. Una strategia ibrida che coniuga semplicità operativa ed efficacia tecnica ma che, in ogni caso, non può mai prescindere dall’adozione di software specifico.

Altri Programmi per Velocizzare PC

Esistono diversi software progettati per ottimizzare il sistema e migliorare le performance. Questi strumenti agiscono su più fronti, dalla pulizia del sistema alla gestione delle risorse, offrendo un supporto a chi non ha voglia di intervenire manualmente. Di seguito una selezione di software velocizza PC adatti a contesti domestici e professionali:

Glary Utilities : una suite completa per la manutenzione del sistema. Consente di pulire il registro, gestire i programmi in avvio, disinstallare software in modo approfondito e ottimizzare la RAM. L’interfaccia modulare lo rende adatto anche a chi cerca un controllo più tecnico;

: una suite completa per la manutenzione del sistema. Consente di pulire il registro, gestire i programmi in avvio, disinstallare software in modo approfondito e ottimizzare la RAM. L’interfaccia modulare lo rende adatto anche a chi cerca un controllo più tecnico; AVG TuneUp : automatizza la manutenzione quotidiana: rimuove file inutili, aggiorna i driver, spegne i processi superflui. L’interfaccia è dedicata anche a utenti non tecnici, ma l’efficacia dell’intervento resta elevata;

: automatizza la manutenzione quotidiana: rimuove file inutili, aggiorna i driver, spegne i processi superflui. L’interfaccia è dedicata anche a utenti non tecnici, ma l’efficacia dell’intervento resta elevata; Ashampoo WinOptimizer : utile per chi vuole spingere le prestazioni al massimo, offre strumenti per analizzare l’hardware, ottimizzare il registro, disattivare servizi inutili e migliorare la configurazione del sistema operativo;

: utile per chi vuole spingere le prestazioni al massimo, offre strumenti per analizzare l’hardware, ottimizzare il registro, disattivare servizi inutili e migliorare la configurazione del sistema operativo; Advanced SystemCare : sviluppato da IObit, questo tool integra una serie di utility per la pulizia del sistema, la deframmentazione intelligente e l’ottimizzazione in tempo reale. Include anche una funzione per la protezione della privacy online;

: sviluppato da IObit, questo tool integra una serie di utility per la pulizia del sistema, la deframmentazione intelligente e l’ottimizzazione in tempo reale. Include anche una funzione per la protezione della privacy online; BleachBit : un’alternativa open source per la pulizia del sistema. Rimuove file temporanei, cache e altri dati inutili, contribuendo a liberare spazio su disco e migliorare le prestazioni del computer;

: un’alternativa open source per la pulizia del sistema. Rimuove file temporanei, cache e altri dati inutili, contribuendo a liberare spazio su disco e migliorare le prestazioni del computer; SlimCleaner : programma che combina strumenti di pulizia con una community di utenti che fornisce valutazioni sui file e le applicazioni, aiutando a identificare elementi superflui o potenzialmente dannosi;

: programma che combina strumenti di pulizia con una community di utenti che fornisce valutazioni sui file e le applicazioni, aiutando a identificare elementi superflui o potenzialmente dannosi; DiskMax: specializzato nella pulizia approfondita del sistema, elimina file temporanei, cache e altri dati obsoleti che possono rallentare il computer.

Consigli Finali su Come Velocizzare un PC

Un PC lento non è sempre da sostituire: con gli accorgimenti giusti può tornare a offrire buone prestazioni, anche dopo anni di utilizzo. Se ci si chiede: “ho un computer lento, come fare per migliorare le sue prestazioni?”, la risposta passa attraverso una serie di interventi mirati, alcuni semplici e alla portata di tutti, altri più tecnici, ma comunque efficaci.

Bisogna sempre considerare la manutenzione costante. Evitare l’accumulo di file temporanei, programmi obsoleti o processi superflui è fondamentale per mantenere il sistema agile. In questo senso, l’uso di software dedicati come CCleaner consente di automatizzare la pulizia del sistema, gestire le applicazioni in esecuzione automatica, rimuovere file inutili e monitorare l’integrità del registro di sistema.

Allo stesso tempo, ottimizzare l’hardware può fare la differenza. L’aggiornamento della RAM o l’installazione di un SSD, ad esempio, incidono in modo diretto sulla velocità di risposta delle applicazioni, contribuendo a velocizzare l’apertura dei programmi del PC e migliorare l’esperienza d’uso generale.

Domande Frequenti su Come Velocizzare un PC Lento È sicuro usare CCleaner? Sì, CCleaner è sicuro se scaricato dal sito ufficiale. È uno strumento affidabile, utilizzato da anni per pulire e ottimizzare i sistemi Windows, eliminando file inutili e migliorando le prestazioni. Tuttavia, quando si utilizza la funzione di pulizia del registro, è consigliabile creare un backup preventivo per evitare problemi in caso di modifiche errate. Usato correttamente, è un valido supporto nella manutenzione ordinaria del sistema. Come faccio a sapere quali programmi posso disattivare all’avvio? Per individuare quali programmi disattivare all’avvio, è sufficiente aprire il Task Manager (Ctrl+Shift+Esc) e accedere alla scheda “Avvio”. In questa sezione, Windows mostra l’elenco delle applicazioni avviate automaticamente e il relativo “Impatto all’avvio”. I programmi con impatto elevato ma non utilizzati frequentemente (come Spotify, Zoom o Adobe) possono essere disabilitati senza rischi. È importante evitare di disattivare antivirus, driver o altri componenti essenziali per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del sistema. È meglio aggiornare la RAM o passare a un SSD? La scelta dipende dalla configurazione attuale del sistema. Se il computer utilizza ancora un disco meccanico (HDD), sostituirlo con un SSD offre il miglioramento più significativo in termini di velocità generale, tempi di avvio e caricamento programmi. Se invece è già presente un SSD ma la RAM è limitata (ad esempio 4 GB), allora l’upgrade della memoria risulta più vantaggioso, specialmente per il multitasking e l’uso di applicazioni pesanti. In entrambi i casi, l’intervento può migliorare notevolmente le prestazioni complessive del sistema. Ogni quanto tempo devo fare manutenzione al PC? Una manutenzione del PC ogni 30-60 giorni è in genere sufficiente per mantenerne la reattività e prevenire rallentamenti. Tuttavia, in contesti in cui si scaricano frequentemente file o si effettuano molte installazioni e disinstallazioni di programmi, può essere utile intervenire con maggiore regolarità. L’uso costante di strumenti di ottimizzazione affidabili consente di evitare accumuli di file temporanei, errori di registro e altri fattori che nel tempo compromettono le prestazioni complessive del sistema.