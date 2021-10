Impara Javascript in forma creativa in un corso completo

Diventare un programmatore creativo potrebbe sembrare strana come affermazione, ma è possibile imparando a programmare in javascript, linguaggio sempre più presente in rete e nei contenuti che tutti i giorni guardiamo. È in offerta un corso completo realizzato da un top docente italiano, Bruno Imbrizi che si occupa proprio di questo.

Tramite il linguaggio di programmazione Javascript si occupa di animazioni visual e di testo attraverso il codice, attività tutt'altro che scontata ed estremamente creativa. Si tratta di uno dei corsi più venduti della sua sezione su Domestika, nota piattaforma di formazione. Vanta quasi 4700 allievi con il 98% di feedback positivi.

Programmazione creativa per tutti tramite Javascript

Bruno ha lavorato con aziende importanti per la realizzazione di animazioni tramite Javascript, come Dell, adidas o Universal Music. Come tanti corsi che vi segnaliamo, questo in offerta permette di apprendere skills concrete che oggi vengono sempre più richieste nel mercato del lavoro, riuscendo ad essere una determinante anche quando si concorre per un determinato posto di lavoro.

Si parte come sempre da zero e per questo è un corso adatto anche ai principianti, che permette di apprendere anche se non si ha particolare esperienza nel campo della programmazione, e potrebbe essere un buon trampolino di lancio per capire come si riflette e si ragiona quando si va a programmare. Ragionando in ottica di programmazione si apre anche la mente, e tramite codice Javascript si imparara a disegnare utilizzando le righe di codice.

Un'esperienza consigliata anche a chi lavora già nel settore e vuole arricchire il proprio bagaglio di conoscenze quando ha tempo e con il ritmo che preferisce, poichè il corso è disponibile on demand andando a vedere le lezioni in qualsiasi momento anche dal proprio smartphone. Presente anche un certificato che si ottiene quando si completa il corso favorendo se necessario l'apprendimento di Javascript.