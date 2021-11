Impara la Business Intelligence di Microsoft da zero: il corso è in offerta al 60%

La Business Intelligence è fondamentale in un'azienda: consente, infatti, di prendere decisioni migliori sulla base di dati tratti dalle operazioni ed attività aziendali. Ma se sei alle prime armi, potrebbe essere utile il corso per imparare la Business Intelligence di Microsoft da zero, in offerta ancora per pochissime ore al prezzo di 19,99 euro invece di 49,99.

Con il corso, composto da 38 lezioni, ti addentrerai fra i vari aspetti della Business Intelligence, percorrendo con semplicità tutti i vari step che la compongono, dall'analisi dei dati aziendali alla visualizzazione su Excel. Lo scopo finale del corso è quello di restituire una panoramica pratica sull'argomento, aiutando l'utente a costruire un progetto reale di Business Intelligence per la sua attività o azienda. Il corso volutamente non entrerà nei dettagli, ma si pone come un'infarinatura con tutti gli elementi necessari da cui, successivamente, poter approfondire.

Il corso è in offerta al 60% di sconto: al prezzo di 19,99 euro (invece di 49,99) otterrai 38 lezioni per un totale complessivo di 7 ore di video on-demand ad accesso illimitato anche da dispositivi mobili o smart TV. Le lezioni sono rivolte alle persone che vogliono imparare a creare un progetto di Business Intelligence per la propria azienda e che cercano un punto d'appoggio da cui poi approfondire sempre di più l'argomento. L'unico requisito necessario è possedere alcune nozioni di informatica e una conoscenza base dei database. Al termine del corso otterrai un certificato di completamento.