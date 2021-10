Impara l'arte del suono utilizzando Pro Tools con il corso in sconto al 70%

Il suono (ma anche la sua assenza) può diventare uno strumento narrativo molto potente quando si tratta di raccontare qualcosa. Come imparare a sfruttarlo al meglio? Ci pensa Domestika che, grazie al suo corso di post-produzione audio con Pro Tools, in offerta al 70% di sconto a soli 11,90 euro, ci insegnerà come utilizzare il software Avid Pro Tools per regalare emozioni, sensazioni e percezioni ad un progetto creativo.

Il corso, da 23 lezioni complessive, sarà tenuto da Nadine Voullième Uteau, tecnico del suono con oltre 30 anni di esperienza. Il primo passo sarà quello di comprendere concetti e prospettive del suono, in modo da poterli applicare ai propri progetti: imparerai quindi a conoscere le famiglie di suoni, il ruolo della musica all'interno dell'universo audiovisivo e come la posizione delle sorgenti sonore all'interno di una scena aiuti a creare varie dimensioni del suono.

Gli altri obiettivi del corso saranno imparare a creare voci fuori campo, scoprire tutti gli strumenti per svolgere in maniera ottimale il montaggio audio di dialoghi, ambienti e suoni per poi passare al mixaggio e all'equalizzazione. Infine, imparerai ad esportare un file audio finale e ad incorporarlo nel tuo progetto. Durante il corso, inoltre, potrai mettere a frutto quanto imparato lavorando sulla colonna sonora di una scena audiovisiva tratta dal film “Redentor” del regista cileno Ernesto Díaz.

In offerta a soli 11,90 euro (invece di 39,90 euro) ancora per poche ore, il corso è rivolto a registi, ingegneri del suono, animatori e tutti coloro che sono appassionati dell'uso delle tecniche audiovisive. È necessario disporre di una conoscenza base del programma Pro Tools (che dovrà essere già installato sul Computer) e del linguaggio audiovisivo.