Impara l'inglese con Babbel: piani Lifetime al -20%

La formula Lifetime consente l’accesso a lungo termine ai corsi della piattaforma, evitando rinnovi mensili o annuali. Una soluzione pensata per chi desidera costruire un percorso strutturato nel tempo, senza vincoli di scadenza ravvicinati.

15 milioni di abbonamenti e un metodo consolidato

Babbel dichiara oltre 15 milioni di abbonamenti venduti, un dato che riflette la diffusione globale della piattaforma. I corsi sono sviluppati da un team composto da più di 150 esperti in didattica e linguistica. L’approccio si basa su lezioni brevi, dialoghi realistici e ripetizioni mirate, con un focus sull’utilizzo pratico della lingua nella vita quotidiana e professionale.

Le lingue disponibili

Con l’offerta Lifetime è possibile accedere a un ampio catalogo che include inglese, tedesco, spagnolo, francese e portoghese, oltre a svedese, russo, turco, norvegese, olandese, indonesiano, polacco e danese.

La varietà di lingue permette di scegliere in base agli obiettivi personali: migliorare l’inglese per il lavoro, prepararsi a un trasferimento, pianificare un viaggio o ampliare le competenze culturali.

Una scelta strategica per il 2026

Investire in una lingua straniera significa ampliare le opportunità professionali, migliorare la comunicazione internazionale e rafforzare il proprio profilo in un mercato sempre più globale. Una formula Lifetime consente di apprendere senza la pressione di scadenze, integrando lo studio nella routine quotidiana.

Con lo sconto del 20% attivo per un periodo limitato, l’offerta Babbel Lifetime si presenta come un’opportunità da valutare per chi desidera trasformare i propositi linguistici del 2026 in un progetto concreto e duraturo. Per conoscere l’offerta di Babbel clicca qui.