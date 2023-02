Impara l’inglese con British Council: 10% di sconto

Vorresti imparare l’inglese con la guida di un team di esperti? Riaprono le lezioni di British Council, un’organizzazione culturale britannica presente in 110 paesi in tutto il mondo che lavora direttamente con gli utenti per aiutarli ad acquisire le competenze necessarie all’apprendimento della lingua inglese, sia per i viaggi che per socializzare o migliorare la comunicazione sul posto di lavoro. Istruzione di alta qualità e qualifiche riconosciute a livello internazionale sono i cavalli di battaglia dei British Council, che lavora in Italia fin al 1945.

Come funzionano le lezioni online di British Council

Il corso di inglese online proposto dal British Council è progettato per fornire un’educazione di alta qualità: il processo di apprendimento prevede lezioni online che mirano a migliorare la sicurezza nella comunicazione, la pronuncia e il vocabolario dello studente. Grazie a piani di studio personalizzati che tengono conto degli obiettivi individuali, gli studenti possono raggiungere il successo con maggiore facilità.

Sono tre i fondamenti principali attorno a cui gravita l’offerta di British Council:

Argomenti progettati su misura per le esigenze dello studente

Lezioni dal vivo, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Assegnazione di distintivi e certificati British Council

Potrai scegliere se esercitarti in piccoli gruppi o se imparare attraverso lezioni private individuali, personalizzare il tuo orario e le lezioni in base ai tuoi obiettivi e interessi e scegliere il livello di partenza – da principiante ad avanzato. Il punto forte di British Council è proprio la possibilità di scegliere un piano di abbonamento mensile adatto al tuo budget e al tuo stile di vita.

Sottoscrivendo uno dei piani otterrai: accesso illimitato a materiali didattici e attività, accesso ai webinar di grammatica tenuti dagli insegnanti, distintivi e certificati del British Council e anche una prova gratuita di sette giorni, riservata ai piani Gold e Platinum. A seconda dell’abbonamento scelto, ti verranno assegnati dei crediti per prenotare lezioni di gruppo (1 credito, 55 minuti) oppure private (2 crediti, 25 minuti).

Tutti i piani sono disponibili attualmente con uno sconto del 10%. Troviamo quindi il piano “Argento” con 5 crediti a 64,80 euro al mese, “Oro” con 10 crediti a 106 euro al mese e “Platino”, 15 crediti a 131 euro al mese.

