Impara qualcosa di nuovo con Domestika: tutti i corsi a 5,99€

Domestika è una rinomata piattaforma online di formazione. Sebbene il suo focus sia orientato principalmente sulla creatività, mette a disposizione anche corsi destinati a chi vuole apprendere l’utilizzo di software, ma anche a coloro che desiderano conoscere meglio il mondo del marketing e del business. Insomma: i corsi sono tantissimi e variegati nei temi, la maggior parte adatti anche a un pubblico principiante.

Questo è il momento giusto per sfogliare il vastissimo catalogo Domestika: grazie alla promozione in corso, infatti, una buona fetta dei corsi disponibili sulla piattaforma sono in sconto a soli 5,99 euro ciascuno. Sicuramente un’offerta da non perdere, specialmente per chi desidera arricchire le proprie competenze senza spendere eccessivamente.

Dalla fotografia al marketing: cosa offre Domestika

I corsi Domestika sono completamente online: si tratta di videolezioni on-demand a cui l’utente ha accesso costantemente, in qualsiasi momento e senza alcun limite. Ciò significa che potrai seguire l’argomento che maggiormente ti interessa seguendo il tuo ritmo personale. A guidare il corso ci sarà un insegnante, generalmente un esperto in quel campo.

Gli insegnanti Domestika sono coloro che hanno realizzato il corso e registrato le videolezioni: il loro obiettivo è quello di guidare, passo per passo, gli utenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Non solo tramite le lezioni: gli utenti, infatti, hanno sempre accesso anche a delle risorse aggiuntive incluse che si traducono in testi esplicativi, esercitazioni pratiche e quiz.

Questo metodo di apprendimento permette così di consolidare ancor più quanto acquisito durante le lezioni, mantenendo al tempo stesso flessibilità e scongiurando l’effetto “noia” grazie al metodo coinvolgente. Chi decide di acquistare un corso, inoltre, ha sempre l’opportunità di partecipare a una community con cui condividere feedback e idee.

Le categorie, come anticipato, si diramano in più direzioni, toccando innumerevoli campi di interesse: illustrazione, marketing e business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura, scrittura, moda, web e app design, calligrafia e tipografia, musica e audio, social network. La promozione Domestika è disponibile ancora per poche ore: sfoglia il catalogo online e scegli il corso on-demand che fa per te, il prezzo è di soli 5,99 euro l’uno.