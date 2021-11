Impara tutti i segreti di Python con questo corso!

La famosa piattaforma di corsi Udemy lancia le offerte del Black Friday, valide da oggi 19 novembre 2021 fino al 26 dello stesso mese! L’insieme di contenuti proposti in sconto è veramente vasto, quindi c’è l’imbarazzo della scelta. Oggi però noi vi consigliamo un corso completo su Python 3.10 in offerta a soli 9,99 Euro, al posto degli 89,99 Euro di listino!

Impara Python da cima a fondo con questo corso completo!

Il corso di cui stiamo parlando è tenuto dal software engineer Alessandro Bemporad, conta ben 139 lezioni per una durata totale di 12 ore e 54 minuti. Il tutto ha inizio dall’introduzione al paradigma object-oriented e dall’avvio al corso con installazione di Python e primo utilizzo. Dopodiché, il docente si muoverà verso i fondamenti del linguaggio di programmazione.

Seguiranno quindi lezioni dedicate alle strutture di dati, strutture di codice, exceptions, moduli e varie novità introdotte nelle differenti versioni di Python. Questa suddivisione è dovuta dall’aggiornamento continuo del corso a seconda degli update che Python stesso riceve. In altre parole, al primo rilascio di novità il docente garantirà l’inclusione di lezioni a esse dedicate. In conclusione, non mancheranno esercitazioni complete con utilizzo di RabbitMQ e MongoDB. Ci saranno anche quiz per verificare passo dopo passo le nozioni apprese.

Trattandosi di un corso completo da livello principiante a esperto, gli unici requisiti sono la conoscenza di base dell’utilizzo di un terminale con Windows, Mac o Linux che sia e, possibilmente, la conoscenza di un altro linguaggio di programmazione.

Come specificato inizialmente, il corso ora costa 9,99 Euro in occasione del Black Friday. Si parla dell’89% in meno rispetto al prezzo di listino, un’offerta davvero imperdibile! Il corso sarà accessibile per tempo illimitato su smartphone, PC, tablet e TV compatibili immediatamente in seguito all’acquisto. Come da prassi Udemy, al completamento verrà consegnato un certificato.

Ricordiamo, infine, che alla prima iscrizione a Udemy otterrete sconti esclusivi su diversi corsi.