Impara tutto sugli NFT, un mercato in piena esplosione

Con tutta l'attenzione dedicata al mercato crypto che c'è stata negli ultimi mesi è arrivata in forma parallela anche tanta dedizione al mondo degli NFT, ovvero dei non fungible token, che rappresentano in modo univoco un certo prodotto digitale su una blockchain. Un mercato in piena esplosione ma da capire per bene per evitare di prendere dei grossi granchi. Per questo oggi segnaliamo un corso completo relativo dedicato agli NFT.

A fronte di un investimento minimo, avere la conoscenza di quello che si fa in ottica crypto e tutto ciò che è collegato alla nuova frontiera della finanza fa tutta la differenza tra la possibilità di avere dei ritorni importanti sui propri investimenti e il perdere denaro. La piattaforma su cui è caricato il corso è Udemy, tra le più famose e affidabili disponibili al mondo.

Un nuovo mercato di asset digitali

Gli NFT vengono già paragonati a opere d'arte, anche in ottica digitale, e il mercato è in continua espansione. Non è raro trovare online notizie su token venduti per milioni di dollari per quello che vanno a simboleggiare o perchè l'acquirente voleva effettivamente il possesso di quella determinata icona o immagine.

Non è solo con la compravendita di NFT che il mercato offre opportunità, dato che chiunque può creare il proprio attraverso il processo di minting, spiegato all'interno del corso che già con una vendita unica si può ripagare diverse volte. Se si ha inventiva, creatività o semplicemente si crea una bella opera da vendere sugli appositi marketplace non diventa complicato trovare l'acquirente per il proprio prodotto.

Inoltre anche per chi non ha interessi effettivi all'acquisto immediato, è una possibilità di arricchimento verso una delle nuove frontiere che si stanno aprendo nell'ottica degli investimenti, e come per le crypto i ritorni sul lungo periodo potrebbero essere davvero elevati, a fronte come sempre di un certo rischio.