Impara una nuova lingua con i corsi in-app di Babbel

Babbel si afferma come una soluzione completa e accessibile per chiunque desideri imparare una nuova lingua.

L’app di Babbel è stata progettata per offrire un’esperienza di apprendimento flessibile e personalizzata, mettendo a disposizione degli studenti un metodo pratico per imparare lingue come l’inglese, tedesco, spagnolo e francese, oltre a molte altre.

Con corsi in-app e materiali creati da oltre 200 esperti in didattica delle lingue, gli utenti possono impostare una routine di studio che si adatta al loro stile di vita. Attraverso lezioni, giochi e podcast, Babbel ambisce a rendere lo studio individuale coinvolgente ed efficace.

Babbel Live: videolezioni interattive

Le videolezioni di Babbel Live sono condotte da insegnanti qualificati. In questi piccoli gruppi di studio, gli studenti possono esercitarsi nella conversazione e scegliere lezioni in base ai propri impegni.

Esperienza di studio personalizzata

Babbel offre un’esperienza di apprendimento su misura, adattando i materiali didattici al livello, agli interessi e allo stile di vita di ciascun utente. Il feedback in tempo reale e il sistema di riconoscimento vocale aiutano a migliorare la pronuncia, mentre dialoghi interattivi e consigli grammaticali rafforzano le competenze di conversazione.

Altri strumenti offerti da Babbel

Babbel mette a disposizione degli studenti anche podcast informativi e una rivista online ricca di storie e consigli culturali. Questi strumenti non solo aiutano a imparare una nuova lingua, ma anche a comprendere e apprezzare la cultura che la circonda.

Babbel è disponibile con diverse opzioni di abbonamento:

3 mesi : €11,99 al mese, con un addebito totale di €35,97 ogni tre mesi.

: €11,99 al mese, con un addebito totale di €35,97 ogni tre mesi. 6 mesi : €8,99 al mese, con un addebito totale di €53,94 ogni sei mesi e un risparmio del 50%.

: €8,99 al mese, con un addebito totale di €53,94 ogni sei mesi e un risparmio del 50%. 12 mesi : €5,99 al mese, con un addebito annuale di €71,88, rispetto a un costo standard di €143,88.

: €5,99 al mese, con un addebito annuale di €71,88, rispetto a un costo standard di €143,88. Lifetime: Un pagamento unico di €299,99, ridotto da €599,99, per un accesso illimitato a tutte le lingue offerte dall’app.

Per conoscere l’offerta completa di Babbel clicca qui.

