Impara una nuova lingua con Mondly per il tuo viaggio all'estero

Per chi in queste settimane sta organizzando un viaggio all’estero e nutre il desiderio (o la necessità) di comunicare al meglio con la gente locale per situazioni pratiche, può rivolgersi ad un’app come Mondly, grazie alla quale è possibile imparare rapidamente frasi e vocaboli base tramite lezioni brevi e conversazioni simulate. In questi giorni, tra l’altro, il piano a vita della nota piattaforma è disponibile al prezzo scontato di 119,99 euro (pagamento una tantum), con accesso completo alle lezioni di tutte le 41 lingue.

Ad oggi Mondly vanta oltre 125 milioni di download e riconoscimenti prestigiosi, tra cui i premi di Migliore nuova app da Apple e App dell’Anno da Facebook. Si tratta di un’applicazione per imparare velocemente nuove lingue, attraverso lezioni in realtà aumentata, riconoscimento vocale ed esercizi incentrati sulla conversazione.

Imparare una nuova lingua velocemente con Mondly

Ipotizziamo dunque che Luca stia organizzando proprio in queste settimane un viaggio in Spagna per il prossimo ponte di fine aprile, e senta l’esigenza di imparare lo spagnolo per comunicare al meglio con i locali, in modo da poter chiedere indicazioni, prenotare attività oppure banalmente ordinare un piatto al ristorante senza difficoltà.

In un caso come questo, Mondly rappresenta la scelta ideale. L’utilizzo dell’app permette infatti a Luca di imparare frasi e vocaboli base in spagnolo nel più breve tempo possibile, andando perfino a migliorare la pronuncia corretta sfruttando la funzione di riconoscimento vocale. E così, nel giro di poche settimane, il nostro Luca si sentirà più sicuro e pronto ad affrontare il suo imminente viaggio nel Paese iberico.

Tra le 41 lingue che è possibile imparare con Mondly si annoverano inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese e turco, oltre che arabo, persiano, ebraico, portoghese, catalano, latino, olandese, svedese, norvegese, danese, finlandese, lettone, lituano, greco, rumeno, afrikaans, croato, polacco, bulgaro, ceco, slovacco, ungherese, ucraino, vietnamita, hindi, bengalese, indonesiano, tagalog e thailandese.