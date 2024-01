Impara una nuova lingua con Mondly: sconto del 96%

Ti è venuto l’improvviso desiderio di imparare una nuova lingua? Niente insegnanti privati, ma una semplice ed economicamente vantaggiosa sottoscrizioni ai corsi online di Mondly.

Perché economicamente vantaggiosa? La risposta è il notevole sconto del 95% sulla sottoscrizione a vita a 41 lingue. Invece di 1.999,99 euro, pagherai soltanto 99,99 euro.

Mondly ti insegna una nuova lingua: scegli quale

Mondly, pluripremiata piattaforma, ha rivoluzionato completamente le modalità per insegnare una lingua straniera, studiandone una veramente unica.

Gli esercizi sono una combinazione di riconoscimento vocale, conversazione e realtà aumentata. Il risultato concreto è quello di imparare una nuova lingua e parlarla allo stesso modo di un madrelingua.

L’esperienza non è così stressante come potresti erroneamente credere, poiché tutto si svolge all’insegna del divertimento, della velocità e della semplicità. La piattaforma ha unito alle tecnologie innovative la scienza neurale per consentire agli studenti di imparare le lingue più velocemente del normale.

I vantaggi offerti dal pacchetto Mondly Premium sono indiscutibili. Potrai scegliere tra 41 lingue diverse con il pagamento una tantum, accedere gratuitamente a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e tanto altro.

Alla fine del corso, ti ritroverai a parlare una lingua straniera come se fossi nato in quel Paese. Tutto questo grazie alle conversazioni reali che sfruttano la realtà aumentata.

Questa piattaforma non si limita a insegnare soltanto agli adulti. Mondly Kids, che come dicevamo è gratuito, è pensato specificamente per i bambini.

L’apprendimento delle lingue si trasforma in un gioco divertente e coinvolgente. In questo modo, i più piccoli potranno imparare una lingua straniera divertendosi e giocando.

Se hai deciso di imparare una delle 41 lingue, ti invitiamo a sottoscrivere il pagamento una tantum subito, perché la promo con lo sconto del 95% è a tempo limitato. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto per accedere alla pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.