Impara una nuova lingua straniera durante queste vacanze di Natale

In previsione di un futuro viaggio o per motivi di lavoro, desideri imparare una nuova lingua straniera. Il tempo a tua disposizione è quello che è, per questo motivo stai pensando di approfittare delle vacanze di Natale per riuscirci.

Se le cose stanno così, ti segnaliamo l’ultima offerta di Babbel, la piattaforma online di riferimento per l’apprendimento delle lingue straniere da casa: il piano annuale è in offerta a 5,99 euro al mese, per effetto del 45% di sconto, mentre il piano a vita è disponibile a 299,99 euro, a metà prezzo rispetto al prezzo di listino con accesso a tutte le lingue straniere.

L’adesione a uno degli abbonamenti in promozione è disponibile tramite questa pagina del sito Babbel.

Imparare una nuova lingua straniera a Natale con Babbel

Gli studenti della piattaforma Babbel riescono a sviluppare in poco tempo abilità linguistiche che aiutano loro a sostenere autentiche conversazioni nella nuova lingua. Merito dei materiali didattici messi a loro disposizione: nella maggior parte dei casi si tratta di lezioni personalizzate in base al proprio livello di conoscenza, stile di vita e a quelli che sono i loro interessi. Di fatto, dunque, è come avere un insegnante privato che li guida verso l’apprendimento della lingua.

Il metodo Babbel si basa su un approccio didattico completo, con tanto di sistema di riconoscimento vocale improntato a migliorare la propria pronuncia. Sono inoltre compresi dialoghi interattivi per esercitarsi nella conversazione, più consigli grammaticali quando si ascolta la nuova lingua o negli esercizi di lettura e scrittura. Così facendo, gli studenti iniziano a parlare la nuova lingua in appena tre settimane.

Il piano di un anno di Babbel è disponibile al prezzo scontato di 5,99 euro al mese. Per avere accesso a tutte le lingue, invece, segnaliamo la possibile di attivare il piano a vita a 299,99 euro con un unico pagamento, grazie al 50% di sconto. Tutti i piani hanno inoltre una garanzia di rimborso di 20 giorni.