Duolingo insegnerà anche a giocare a scacchi

Presto sarà possibile affidarsi a Duolingo anche per imparare a giocare a scacchi. L’applicazione, tra le più note e apprezzate per quanto riguarda l’apprendimento delle lingue, già un paio di anni fa ha ampliato il proprio raggio d’azione implementando i corsi di musica e matematica. Ora si appresta a fare altrettanto con il gioco di strategia per eccellenza. Al momento la novità si trova in fase beta ed è previsto solo il supporto all’inglese.

I corsi di scacchi in arrivo su Duolingo

A svelarlo è stata la redazione del sito The Verge, che ha avuto la possibilità di dare uno sguardo in anteprima. Stando a quanto riportato l’approccio è esattamente quello che ci si aspetterebbe: incentrato sul concetto di gamification, così da rendere il percorso divertente e calibrato in base alle abilità di ognuno. Ci sono puzzle da risolvere per arrivare a padroneggiare le mosse delle singole pedine e partite da affrontare contro Oscar, uno dei personaggi ben conosciuti da chi ha già confidenza con l’app.

Sammi Siegel, Software Engineer di Duolingo, ha dichiarato che la società non escludere di fare lo stesso con altri giochi in futuro. Molto dipenderà dai feedback raccolti con gli scacchi. Forse il poker? Noi ovviamente speriamo scopa e briscola.

Di recente, l’applicazione ha fatto registrare un vero e proprio boom di iscrizioni, quando negli Stati Uniti è diventato operativo (salvo poi essere revocato poco dopo) il ban di TikTok. Il motivo? Gli utenti hanno cercato il modo più semplice e veloce per imparare il mandarino, la lingua utilizzata dal social network alternativo RedNote.

Tra le ultime funzionalità integrate c’è quella che permette di effettuare videochiamate con l’AI, esercitandosi così a parlare con un interlocutore virtuale. Si tratta di una caratteristica premium, riservata in esclusiva a chi ha sottoscritto un abbonamento Max (39,99 euro al mese).