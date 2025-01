Duolingo: videochiamate AI e boom di iscrizioni (fuga da TikTok)

Duolingo ha annunciato l’arrivo delle videochiamate AI nell’applicazione Android. Già disponibile in passato come esclusiva su iOS, la funzionalità permette di conversare in tempo reale con Lily, l’assistente virtuale animata dall’intelligenza artificiale. Si tratta di un metodo efficace per esercitare la comprensione e la pronuncia durante il processo di apprendimento di una nuova lingua.

Le videochiamate AI nell’app di Duolingo

Per l’accesso è necessario l’abbonamento Max, proposto al prezzo mensile di 39,99 euro, con la possibilità di risparmiare attraverso le opzioni annuali, a 14,99 euro mensili per 12 mesi scegliendo il piano individuale. La spesa non è indifferente: sarà sufficiente la novità per convincere gli utenti ad affrontarla?

Al momento, la novità è disponibile su Android per chi vuol imparare inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese e italiano, mentre il supporto per giapponese e coreano è atteso a breve. Invece, su iOS è già previsto il supporto anche per queste due ultime lingue. Queste le parole di Luis Ahn, co-fondatore e CEO della piattaforma.

La videochiamata è il tipo di strumento didattico che abbiamo sognato di realizzare per anni, ma solo ora è possibile, grazie agli ultimi progressi dell’intelligenza artificiale generativa. Questa è la nostra funzionalità più avanzata per la pratica della conversazione e fornisce un tipo di opportunità per l’apprendimento che prima era disponibile sono a chi poteva permettersi un viaggio o un tutor.

Il ban di TikTok fa crescere Duolingo

Per una bizzarra dinamica di causa ed effetto, il ban di TikTok negli Stati Uniti che dovrebbe essere operativo entro i prossimi giorni sta provocando un forte incremento nel volume di download per Duolingo.

La ragione è da ricercare nella volontà di imparare il mandarino da parte degli utenti nordamericani che rischiano di perdere l’accesso al social network e che, come alternativa, si sono rivolti a RedNote (oltre che a Lemon8), scoprendo poi che le linee guida dell’applicazione sono scritte nella lingua cinese.