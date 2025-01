Rifugiati di TikTok: tutti su RedNote e Duolingo

Tra pochi giorni verrà comunicato il destino di TikTok negli Stati Uniti (ban, vendita o sospensione della legge). Gli utenti hanno scelto RedNote (Xiaohongshu in cinese) come alternativa preferita, come dimostra l’incremento esponenziale degli iscritti. Un’altra popolare app ha ottenuto un successo inaspettato: Duolingo.

Tutti su RedNote e Duolingo

In appena due giorni, RedNote ha guadagnato oltre 700.000 utenti. Secondo i dati di Sensor Tower, il numero di download negli Stati Uniti è aumentato di oltre il 200% durante l’ultima settimana rispetto all’anno scorso. Su iOS è l’app gratuita più scaricata. Ad una live chat, denominata TikTok Refugees, hanno partecipato oltre 50.000 utenti americani e cinesi.

Gli statunitensi hanno però subito scoperto che la moderazione su RedNote è più rigida rispetto a quella di TikTok. Alcuni contenuti sono stati eliminati e alcuni account sono stati sospesi per la violazione delle regole. Come hanno evidenziato gli utenti cinesi del servizio è vietato discutere su certi argomenti.

Ma la principale difficoltà è rappresentata dalla lingua. I nuovi arrivati non hanno letto le linee guida perché sono scritte in mandarino. C’è l’opzione per tradurre l’interfaccia dell’app in inglese, ma è difficile da trovare. In ogni caso, la quasi totalità dei contenuti è in cinese.

La soluzione al problema è Duolingo. La software house ha rilevato un aumento del 216% per le lezioni in mandarino.

Learning Mandarin out of spite? You're not alone. We’ve seen a ~216% growth in new Chinese (Mandarin) learners in the US compared to this time last year. https://t.co/9hzwBxfTgD pic.twitter.com/qWM9f5oFYA — Duolingo (@duolingo) January 15, 2025

Duolingo ha scalato anche le classifiche delle app sugli store di Apple e Google. Il numero di download è aumentato del 36% negli Stati Uniti. Come direbbero i latini: mors tua vita mea.