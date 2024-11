Impara una nuova lingue con Mondly: offerta esclusiva Black Friday

Per questo Black Friday, Mondly ti offre un’opportunità imperdibile per padroneggiare nuove lingue a prezzi straordinari. Con offerte limitate e sconti eccezionali, imparare una lingua non è mai stato così conveniente, divertente e veloce.

Offerte Black Friday Mondly

1 Lingua – 1 mese:

Solo 12,99 €/mese: ideale chi vuole provare. 1 Lingua – 12 mesi:

Solo 59,99 €/anno: perfetto per un apprendimento continuativo. Accesso a 41 lingue – A vita:

1999,99 € → 89,99 € (-96%): un solo acquisto per un futuro linguistico senza limiti.

Mondly e la Realtà Aumentata: imparare le lingue diventa un’esperienza immersiva

Mondly integra la Realtà Aumentata (AR) per trasformare l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente e memorabile. Grazie alla tecnologia AR, puoi interagire con personaggi virtuali in ambienti realistici che simulano scenari di vita quotidiana.

Immagina di conversare con un assistente virtuale che appare direttamente nella tua stanza, pronto a guidarti attraverso dialoghi interattivi. Puoi esercitarti in conversazioni su argomenti comuni, come ordinare al ristorante o chiedere indicazioni, immergendoti completamente nel contesto linguistico. Questa esperienza visiva e pratica aiuta a consolidare la tua comprensione e fiducia nella lingua che stai imparando.

Imparare una nuova lingua può aprire porte a opportunità personali e professionali. Mondly ti accompagna in questo viaggio con un metodo che è tanto divertente quanto efficace.

Perché scegliere Mondly

Mondly rende l’apprendimento linguistico semplice, veloce e stimolante, combinando tecnologie avanzate e un’esperienza utente unica per aiutarti a parlare nuove lingue con facilità.

Apprendimento pratico e rapido: concentrati su frasi utili per iniziare a conversare immediatamente.

concentrati su frasi utili per iniziare a conversare immediatamente. Pronuncia perfetta: ascolta madrelingua professionisti e perfeziona il tuo accento.

ascolta madrelingua professionisti e perfeziona il tuo accento. Chatbot intelligente e Realtà Aumentata: esercitati in conversazioni reali grazie a strumenti innovativi.

esercitati in conversazioni reali grazie a strumenti innovativi. Sistema di ripetizione efficace: memorizza vocaboli e frasi in modo duraturo.

memorizza vocaboli e frasi in modo duraturo. Impara dalla tua lingua madre: scegli tra 41 lingue, partendo dalla lingua che conosci meglio.

