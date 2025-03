IMPERDIBILE il nuovo Mini PC di Blackview con Intel 150 a 199€

Blackview MP60 è da poco sul mercato e già si trova in forte sconto su Amazon. Ha tutto ciò che serve per lavorare, per studiare, navigare online e anche per l’intrattenimento nel tempo libero. Approfitta dell’offerta in corso e metti sulla tua scrivania il Mini PC, diventerà il tuo alleato quotidiano, grazie alla sua potenza di calcolo elevata e alle possibilità di upgrade per il futuro. È tutto merito del coupon sconto da attivare sull’e-commerce (non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile).

Mini PC: le specifiche di Blackview MP60

All’interno del suo case ultracompatto integra il processore Intel N150 di ultima generazione con chip grafico Intel UHD, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB con slot SATA). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet, due porte USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A e il jack audio, senza dimenticare due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Trovi tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.

Attiva il coupon per sbloccare lo sconto di 40 euro e poter così mettere sulla scrivania Blackview MP60 al prezzo finale di soli 199 euro. Il voto medio ottenuto nelle recensioni pubblicate da chi lo ha già acquistato è pari a 4,6/5.

Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA per il montaggio dietro al monitor e il manuale. La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se lo ordini adesso.