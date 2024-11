Imperdibile: TV 4K Samsung (55 pollici) a PREZZO STRACCIATO

Ecco un ottimo prezzo per la TV 4K da 55 pollici della gamma Samsung DU7170. È un modello lanciato nel 2024, con in dotazione l’intelligenza artificiale di Alexa, Assistente Google e Bixby, connettività Wi-Fi ed Ethernet, sintonizzatore DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre e molto altro ancora. Non lasciartela sfuggire a soli 399 euro.

Samsung DU7170: l’offerta sulla TV 4K da 55 pollici

Tutto è gestito dal potente processore Crystal 4K, facendo leva anche sulla tecnologia PurColor per una resa cromatica precisa. Il design è elegante e raffinato, con bordi molto sottili e una visibilità perfetta da ogni angolazione. Non mancano poi il supporto alla modalità HDR, il sistema Contrast Enhancer per ottimizzare profondità, Motion Xcelerator per la fluidità nel gaming, il comparto audio surround 3D con Adaptive Sound, applicazioni preinstallate per le piattaforme di streaming più note e una serie di porte dedicate ai collegamenti fisici (HDMI, antenna, USB e così via). Vuoi saperne di più? Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Al prezzo di soli 399 euro la TV 4K da 55 pollici della gamma Samsung DU7170 è un affare da cogliere al volo. Per approfittare del forte sconto non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: è automatico. Ti basta solo metterla nel carrello e procedere all’acquisto. Il telecomando è ovviamente incluso nella confezione.

Se la ordini subito, entro domani sarà a casa tua, nel tuo salotto. È venduta e spedita da Amazon, senza intermediari, con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato da più di 1.600 recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5.