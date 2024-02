L'importanza del backup nel cloud per la sicurezza dei dati

Nove persone su dieci pensano che conservare i propri file nel computer sia sufficiente per metterli al sicuro e averli sempre a disposizione. Le cose però non stanno esattamente così. I PC di oggi, per quanto eccezionali siano i progressi compiuti negli ultimi anni, rimangono ancora delle macchine imperfette. Il pericolo maggiore per i dati memorizzati nel proprio notebook arriva dai ransomware, un tipo di malware molto diffuso che va a limitare l’accesso del dispositivo infettato. Al tempo stesso, non si può nemmeno avere una fede incrollabile nei confronti dei dischi rigidi, che come tutte le parti hardware sono soggette all’usura e a possibili guasti.

Qual è allora la soluzione migliore per prevenire la perdita di foto e file causata da guasti del disco rigido o ransomware che infettano il dispositivo? Il backup nel cloud. Norton include questa funzionalità nei piani Norton 360, disponibili in offerta a tempo limitato a partire da 29,90 euro per il primo anno (Norton 360 Standard).

Cos’è e come funziona il backup nel cloud

Il backup nel cloud è un’operazione finalizzata a conservare in un luogo sicuro le copie dei file più importanti del proprio computer. Per luogo sicuro si intendono i server remoti di un provider affidabile: nel caso specifico, la funzionalità “Backup del PC nel cloud” di Norton sfrutta i server della nota azienda informatica.

Una volta archiviati, i file restano a disposizione dei loro proprietari in qualsiasi momento del giorno, indipendentemente da dove si trovino. Infatti, per avere accesso ai dati memorizzati nel cloud è sufficiente una connessione Internet.

I vantaggi del backup nel cloud

Già dal suo funzionamento è facile intuire come questa soluzione abbia innumerevoli vantaggi. In questo capitolo ci limiteremo a menzionare i due pro più importanti, partendo dal concetto di tempo.

Rispetto ai dischi rigidi dei computer, che vanno incontro a una durata limitata, il backup online non presenta limiti temporali di sorta. Questo significa che file e dati conservati in questo spazio saranno disponibili per un periodo indefinito di tempo.

Anche il computer non è eterno, anzi. Oltre a essere esposto ad attacchi informatici potenzialmente ogni giorno, i PC possono essere rubati o smarriti. Tutto questo non vale invece per il cloud, uno spazio di gran lunga più sicuro rispetto a un hard disk o a un portatile stesso.

La funzionalità Backup del PC nel cloud inclusa nei piani Norton 360

Per dormire sonni tranquilli, il consiglio è di affidarsi a una soluzione all-in-one per la sicurezza online. In Italia, ad esempio, esiste Norton 360, la suite per la sicurezza digitale progettata da Norton che include una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, una VPN premium per la navigazione in completo anonimato e la funzionalità di Backup del PC nel cloud.

Grazie alla promozione in corso, i prezzi partono da 29,99 euro per il primo anno, con sconti fino al 66%. Il piano dal miglior rapporto qualità-prezzo è Norton 360 Deluxe, che include un antivirus in tempo reale, 50 GB di backup nel cloud, una VPN e la protezione minori: in queste ore è in offerta a 34,99 euro, in sconto del 66% rispetto al prezzo di 104,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.