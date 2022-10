IMPT vola a quota 3.000.000 $. È la migliore crypto green del 2022?

Proteggere il pianeta, concentrare le risorse per ridurre le emissioni di CO2 e fare il possibile per rispettare l’ambiente è l’obiettivo centrale di molte associazioni. Il Merge di Ethereum che ha determinato un abbattimento dei consumi energetici del 99% è stato di certo un grande passo avanti in questo senso. Il mercato delle crypto adesso segue questa tendenza e si assiste a importanti cambiamenti con la comparsa di nuove criptovalute green che fanno il possibile per avere un impatto positivo sull’ambiente.

In questo articolo, parliamo di uno dei token più efficaci in quest’ambito, cioè IMPT che ha raccolto già una notevole somma di denaro in prevendita in un arco di tempo molto breve, ma anche di TAMA, uno tra i token più popolari di quest’anno. Cominciamo!

Perché gli investitori sono interessati a IMPT?

Dati i continui cambiamenti che ha subito il mercato, è inevitabile che gli investitori adesso siano alla ricerca di progetti crypto in grado di portare grossi ritorni economici nel breve termine. Ma sembra che non si limitino solo a questo aspetto. Invece, pare che gli investitori diano sempre maggiore valore alle azioni in grado di fare qualcosa per preservare la salute del pianeta. IMPT è un nuovo progetto che punta a risolvere problemi reali come l’urgenza di ridurre la propria impronta ecologica.

IMPT al momento collabora con oltre 10mila compagnie con l’obiettivo di superare la crisi. Lo fa offrendo agli investitori titoli di credito a compensazione delle emissioni di carbonio, che si possono ottenere semplicemente facendo shopping. Questi crediti di carbonio possono essere usati per finanziare progetti a tutela dell’ambiente. I crediti poi, possono essere posseduti, comprati o venduti oppure riscattati dai proprietari in base alla convenienza. Se il proprietario opta per questa possibilità, riceve in cambio un NFT.

Riscattare i token serve per ottenere un punteggio globale, che serve a ispirare compagnie e individui a fare lo stesso per limitare e ridurre la propria impronta ecologica.



Prevendita iniziale di grande successo

La prevendita è iniziata lo scorso 3 ottobre e già nelle prime 24 ore sono stati raccolti oltre 150.000$, cifra che dà un’immagine chiara dell’interesse collettivo su questo tipo di progetti tra gli investitori. La fine della prevendita è prevista per il 25 novembre, ma potrebbe concludersi prima se la vendita dei token IMPT disponibili continuerà a questo ritmo.

I token IMPT saranno rilasciati in tre distinte fasi della prevendita, ogni fase determinerà un incremento dei prezzi. La prevendita early bird dei primi 300 milioni di token si è già conclusa e il prezzo di vendita per singolo token è stato di 0,0120$. Adesso è in corso la prima fase di prevendita con una disponibilità di 600.000.000 di token venduti a 0,0180$. Durante questa fase iniziale, sarà disponibile il 20% della fornitura totale. Nella seconda fase della prevendita, il prezzo aumenterà quindi il 22% dei token, cioè 660.000.000, sarà venduto a 0,0230$. Infine, durante la terza fase, il 18% dei token, cioè 540.000.000 unità, sarà venduto a 0,0280$.

Di certo l’interesse degli investitori verso questo tipo di progetti è molto alto in questo momento, e il grande successo della prevendita lo conferma. In questo momento sono stati raccolti circa 2,8 milioni di dollari e ci si aspetta che questo valore continui a crescere velocemente. Perciò chi è interessato a questo progetto dovrebbe far presto e investire prima che il prezzo di prevendita continui a salire una volta entrato nella seconda fase.

Tamadoge (TAMA) è tra le crypto più eco-friendly

TAMA è il token nativo dell’ecosistema play-to-earn Tamadoge e, dal momento che si basa su Ethereum, in automatico si può considerare uno dei migliori progetti crypto eco-friendly da prendere in considerazione quest’anno. La prevendita di TAMA è stata un grande successo, infatti ha permesso la raccolta di 19 milioni di dollari in meno di due mesi.

Tamadoge ha saputo richiamare grande attenzione perché rappresenta un’opportunità per gli investitori in cerca di progetti interessanti. Questo in particolare offre l’opportunità ai giocatori di divertirsi mentre guadagna delle ricompense. Dato che la prevendita è già terminata lo scorso 18 settembre, tutti gli analisti prevedono che il valore di TAMA sia destinato a esplodere ora che è stato quotato sui principali exchange.

Siamo in attesa che vengano rivelati i primi pezzi ultra-rari della collezione NFT associata al gioco. Ma nei prossimi giorni saranno lanciati i giochi in stile arcade associati a Tamadoge e il metaverso associato, il Tamaverse, si potrà presto esplorare. Dato che sono in arrivo tanti nuovi interessanti aggiornamenti c’è da aspettarsi che il divertimento sarà massimo, ma anche le opportunità di guadagno associate al gioco saranno diverse.





Il boom dopo i listing di Tamadoge

TAMA è stato quotato su OKX lo scorso 27 settembre e l’attesa quotazione su LBank, invece, è iniziata il 5 ottobre. Tanta visibilità avrà di certo presa sugli investitori che non vedono l’ora di mettere in portafoglio i propri token TAMA.

Il prezzo di TAMA ha toccato punte di 0,165862$, con un aumento del prezzo del 41,47% in 24 ore! Rispetto agli incrementi registrati negli ultimi giorni, il prezzo di TAMA ha registrato punte di crescita del 573,60%, affermandosi come una tra le coin più performanti sul mercato al momento. Questo incredibile successo dà speranza a tutti gli investitori: malgrado le difficoltà che si affastellano in questo momento, c’è ancora la possibilità di godere di buoni risultati in futuro.

Conclusioni

Non c’è dubbio che sono molti gli aspetti interessanti da tenere d’occhio oggi sul mercato crypto. La quotazione di Tamadoge sui maggiori CEX e l’attuale prevendita di IMPT offre un’ampia scelta per gli investitori in questo preciso momento.

Ci sono adesso nuove stelle sul mercato, e sembra che entrambe continueranno a brillare nei prossimi mesi. Il che significa che investire in questo momento potrebbe essere la scelta più saggia da fare!