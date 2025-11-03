In partenza con il Bernina Express? Ecco come navigare in Svizzera senza costi extra

Se c’è un momento magico per avventurarsi e scoprire il Trenino Rosso del Bernina (Bernina Express) è proprio l’autunno, quando i monti svizzeri si tingono d’oro e rame. Mentre ammiri dai finestrini panorami da cartolina, l’ultima cosa che vuoi perdere è la connessione: a salvarti c’è Saily, l’eSIM di NordVPN che ti permette di navigare anche in Svizzera (e in oltre 200 destinazioni) senza alcun costo extra di roaming. In più, grazie alla promo attiva, potrai anche ricevere il 15% di cashback in crediti da utilizzare per i prossimi acquisti: se sei una persona che ama viaggiare, ti faranno sicuramente comodo. Ecco tutti i dettagli.

Naviga in Svizzera senza costi di roaming con Saily

Grazie a Saily, potrai dire definitivamente addio alle schede SIM fisiche quando ti sposti in un nuovo Paese. L’eSIM, infatti, si installa in pochi secondi e direttamente dall’app, si attiva automaticamente al tuo ingresso nel Paese scelto (oppure entro trenta giorni dall’acquisto) e inizi subito a navigare senza configurazioni complesse.

Saily è disponibile in oltre 200 Paesi al mondo, Svizzera compresa, a prezzi che partono da soli 3,99 dollari: considerando che la maggior parte degli operatori italiani non include il roaming verso il Paese elvetico nei propri piani tariffari (e attivare un’opzione dedicata può essere costoso), se hai in programma di visitarlo – magari a bordo del magico Trenino Rosso – questa è l’occasione perfetta.

È infatti disponibile, per un periodo di tempo limitato, una promozione che ti permette di quintuplicare i crediti ricevuti normalmente con ogni acquisto per 5: ciò si traduce in un cashback del ben 15% in crediti Saily, ma solo acquistando un piano da 10 GB o più. Questi crediti, poi, potranno essere riutilizzati per risparmiare sul tuo prossimo acquisto. In più, tutti i nuovi utenti ricevono uno sconto del 5% sul primo ordine.

Tra gli altri vantaggi di Saily segnaliamo l’avviso consumo dati, che ti informa quando hai utilizzato l’80% dei dati inclusi nel tuo piano, e l’assistenza clienti 24/7 via chat, sempre disponibile a risolvere qualsiasi problema. Ti ricordiamo, prima di acquistare, di verificare che il tuo dispositivo sia compatibile con la tecnologia eSIM.

E se dopo la Svizzera volessi partire per un altro Paese? Nessun problema: con Saily non hai bisogno di re-installare una nuova eSIM, ti basterà semplicemente aggiungere il nuovo piano acquistato a quella già esistente. Un metodo pratico per restare sempre connesso. La caccia all’ultimo foliage è iniziata: parti per la Svizzera o per dove vuoi senza temere costi di roaming grazie a Saily. Puoi attivare subito la tua eSIM in pochi minuti.