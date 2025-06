In partenza quest'estate? NordVPN è in offerta per rendere sicuro il Wi-Fi pubblico

L’inizio dell’estate si avvicina a grandi passi. E la bella stagione, si sa, è anche sinonimo di partenze per milioni di viaggiatori italiani. Le vacanze però possono nascondere delle insidie per la propria sicurezza online, in particolare quando ci si collega al Wi-Fi pubblico, una rete onnipresente negli aeroporti e in hotel.

Il Wi-Fi pubblico è una rete debole e poco sicura: collegarsi a questa senza alcuna protezione espone i propri dati personali e sensibili a serio rischio compromissione da parte di un hacker o un utente malintenzionato. Come fare allora per difendersi? La mossa più intelligente è sottoscrivere un servizio VPN, in modo da diventare invisibile agli occhi sia dei provider di rete che dei cybercriminali.

Tra le VPN di riferimento sia in Italia che all’estero si annovera NordVPN, in grado di rendere sicuro il Wi-Fi pubblico con un semplice tap. Al momento i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono fino a 10 Giga di dati gratuiti per il servizio di eSIM internazionale Saily.

Rendere sicuro il Wi-Fi pubblico con NordVPN

Una volta che ci si iscrive al servizio VPN desiderato (NordVPN scelta consigliata), è sufficiente scaricare l’app ufficiale da Google Play Store o App Store, effettuare l’accesso con le credenziali inserite durante la registrazione del proprio account, quindi selezionare uno dei server VPN dislocati in tutte le parti del mondo e attendere che la connessione sia attiva.

Dopo che la connessione VPN sarà attiva, ci si potrà collegare alla rete Wi-Fi dell’albergo, dell’aeroporto o del ristorante in tutta tranquillità, dal momento che nessuno potrà identificare la posizione e le attività svolte sul web.

L’offerta di NordVPN sui piani della durata di due anni, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 72%, è valida per un periodo di tempo limitato.