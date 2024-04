In scadenza l’offerta di Internxt (-75%): approfittane ora

In scadenza l’offerta di Internxt sui piani a vita di archiviazione cloud. Ti vogliamo ricordare quanto sia diventata importante questa soluzione per salvare i dati più importanti da perdite accidentali o violazioni. Questa soluzione, che elimina la seccatura dei rinnovi abbonamento, è rivoluzionaria, perché si tratta di un pagamento una tantum per un accedere illimitatamente al tuo spazio cloud.

In scadenza l’offerta di Internxt: sconto del 75% sui piani a vita

Internxt elimina le preoccupazioni legate al rinnovo dell’abbonamento. Un unico investimento e il gioco è fatto! I piani offerti arrivano fino a 10TB di spazio, con lo sconto del 75% sul prezzo totale. Immagina di poter acquistare 2TB di spazio per soli 124,75€ invece di 499€. Questo pagamento unico ti libera definitivamente dai costi aggiuntivi nascosti.

La piattaforma garantisce anche una sicurezza di alto livello per i tuoi dati, con crittografia end-to-end e protezione aggiuntiva tramite password. La flessibilità è un altro punto di forza: potrai accedere ai tuoi da ogni device che possiedi. Potrai caricare file fino a 20GB, aspetto che rende più facile la gestione di documenti ingombranti, e l’autenticazione a due fattori potenzia la sicurezza del tuo account.

Avrai anche a disposizione una garanzia di rimborso di 30 giorni, così potrai testare il servizio senza rischi. Internxt si fida della qualità e della sicurezza della sua offerta e vuole che anche tu lo faccia.

Non importa se sei un imprenditore, un professionista o un semplice utente che vuole proteggere i suoi file più preziosi: Internxt è il servizio migliore per qualsiasi esigenze. Non perderti questa grandissima opportunità: è in scadenza l’offerta, quindi devi farlo subito. Clicca sul bottone qui sotto, entra nel sito di Internxt, scegli il piano a vita e acquistalo!