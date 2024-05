In vacanza con un conto extra: perché è meglio non usare quello principale

Una vacanza all’estero include spese conosciute, per esempio l’hotel e il volo aereo, ma anche variabili, come i biglietti per visitare le attrazioni e i pasti a pranzo e a cena. Per gestire al meglio il budget per il viaggio, l’ideale è aprire un nuovo conto corrente dedicato, che magari includa anche altri vantaggi legati al mondo delle vacanze, come i prelievi gratuiti fuori dall’Italia, l’assicurazione viaggio e un conto multi-valuta.

Quanto appena scritto qui sopra risponde alla perfezione all’identikit di Revolut, il conto online della società fintech inglese che da un paio d’anni a questa parte ha rivoluzionato le abitudini di migliaia di italiani.

I vantaggi di Revolut come conto extra per le vacanze

Uno dei principali punti di forza di Revolut Premium è la sua assicurazione, grazie alla quale si ha una copertura completa in caso di volo in ritardo o bagaglio smarrito, così come si rendano necessarie cure mediche, ma anche qualora si verifichi un incidente sulla pista da sci.

Un altro elemento chiave del conto Revolut è rappresentato dai limiti più elevati per le operazioni di cambio valuta e i prelievi in contanti, indipendentemente dalla propria posizione. Con Revolut è possibile per esempio prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni, così come convertire somme illimitate di denaro in più di 29 valute senza commissioni (dal lunedì al venerdì).

Un ulteriore vantaggio firmato Revolut per i viaggi è la prenotazione del viaggio direttamente tramite il servizio Soggiorni, con qui si ottiene fino al 5% di cashbak. In più si gode l’accesso scontato a più di 1.000 lounge negli aeroporti di tutto il mondo.

Puoi ricevere tre mesi gratis di Revolut Premium seguendo questo link: al termine del periodo di prova, il conto online presenta un prezzo di 9,99 euro al mese.