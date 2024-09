In Vogue: The 90s, guardalo in streaming su Disney+ a 1,99€ al mese

Gli anni ’90 rappresentano uno dei decenni più iconici e influenti nella storia della moda. Dai grandi stilisti alle top model diventate vere e proprie celebrità, la moda ha vissuto una trasformazione profonda e affascinante. Ora, grazie alla nuova serie “In Vogue: The 90s”, è possibile rivivere questo decennio leggendario attraverso gli occhi di alcuni dei protagonisti più importanti del settore. Puoi guardare “In Vogue: The 90s” su Disney+, abbonandoti a solo 1,99 euro al mese per tre mesi grazie alla promozione limitata in corso.

Le figure di spicco degli anni Novanta

La serie, composta da sei episodi, racconta i retroscena della moda attraverso le testimonianze di figure di spicco come Anna Wintour, Edward Enninful, Tonne Goodman e Hamish Bowles, tutti professionisti che hanno lasciato un segno indelebile nel settore. Accanto a queste voci autorevoli, “In Vogue: The 90s” include anche apparizioni di icone come Kate Moss, Kim Kardashian, Victoria Beckham e Mary J. Blige.

"In Vogue: The 90s" non è solo una celebrazione della moda, ma un vero e proprio viaggio attraverso i momenti chiave che hanno definito il decennio, raccontando l'interconnessione tra moda, musica e cultura pop, toccando temi come Hollywood, l'hip hop e il Met Gala.

Abbonandoti potrai guardare contenuti in qualità Full HD 1080p e su due dispositivi simultaneamente; la visione è intervallata da spot pubblicitari. Il piano si rinnova automaticamente al prezzo di listino corrente dopo i tre mesi promozionali, a meno che non venga annullato: è possibile infatti recedere dall’abbonamento in qualsiasi momento, senza penali o vincoli aggiuntivi. Abbonati subito a Disney+ direttamente online per scoprire il vastissimo catalogo di contenuti esclusivi per la piattaforma.