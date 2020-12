inCharge 6-6in1: un unico cavo per qualsiasi dispositivo

Se state cercando un regalo utile ed economico, oggi vi suggeriamo esattamente ciò che fa per voi. Che sia per qualche conoscente o per voi stessi, il portachiavi inCharge 6-6in1 è un gadget estremamente utile, un vero e proprio coltellino svizzero da tenere sempre in tasca pronto a collegare qualsiasi device.

Portachiavi inCharge 6-6in1: caratteristiche tecniche

Come premesso si tratta di un portachiavi magnetico molto semplice da utilizzare. Possiede due magneti di grado N52 che combinati con il sistema anti-slide impediscono alle due parti di scivolare o aprirsi accidentalmente. Al di là della semplicità con cui fissare le chiavi però, è ciò che nasconde questo piccolo accessorio che risulta estremamente utile.

Questo gadget integra al suo interno ben 6 diverse configurazioni USB che permettono di collegare praticamente qualsiasi dispositivo presente sul mercato. Le interfacce vanno dalla tradizionale USB Type-A al Lightning di Apple passando per l’USB Type-C. Molto interessante la possibilità di utilizzarlo sia come cavo dati che come cavo di ricarica grazie ai 90 fili di rame ad alta capacità. Che si tratti di ricaricare velocemente il vostro device, o semplicemente trasferire foto, video o file di altro tipo, il portachiavi di inCharge soddisferà qualsiasi esigenza.

I materiali e la qualità costruttiva sono di altissimo livello. Il corpo è in lega di zinco ed alluminio, mentre il cavo è in TPE rivestito con una protezione in nylon. Ad un prezzo di 19,99 euro su Amazon, è un oggetto molto utile da regalare o regalarsi per Natale.