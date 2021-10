Può lavorare su acciaio inossidabile, alluminio, legno, bambù, carta, plastica, cuoio, metallo verniciato e altro ancora: è Totem S, la macchina per l'incisione laser di Twotrees, proposta oggi al prezzo minimo storico su Amazon.

Totem S, l'incisore laser a prezzo ridotto su Amazon

Il montaggio è semplice e alla portata di tutti, da completare in meno di mezz'ora come testimoniano le recensioni del prodotto scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova (promuovendolo con 4,2/5 stelle), sottolineando la qualità elevata di ciò che si ottiene grazie al modulo da 40 W in dotazione. Per tutti gli altri dettagli su caratteristiche, funzionamento e materiali compatibili puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Garantita la piena compatibilità con i software LaserGRBL e LightBurn su Windows, macOS e Linux. Oggi hai la possibilità di acquistare Totem S di Twotrees al prezzo di soli 271,15 euro, mai così basso da quando il prodotto è disponibile su Amazon.