Incogni: addio a spam, truffe e furti d'identità a soli 6,49€/mese

Sei alla ricerca di una soluzione valida per ridurre il volume delle chiamate e delle e-mail di spam, mitigando i rischi di furto di identità? La soluzione più adatta a te oggi potrebbe essere Incogni. Se non ne hai mai sentito parlare non preoccuparti perchè scopriremo insieme le sue caratteristiche!

Scegliendo Incogni migliori la tua privacy e tieni traccia facilmente degli stati di rimozione e delle richieste ripetute tramite una dashboard dettagliata e rapporti regolari sui progressi. Che cosa significa tutto questo? Incogni si impegna per aiutarti a ridurre il volume delle chiamate e delle e-mail di spam, mitigando i rischi di furto di identità ed evitando che i tuoi dati vengano venduti. Oggi grazie ad una speciale promozione con -50% il costo dell’abbonamento annuale è di soli 6,49 euro al mese. Approfitta subito dello sconto del 50% per acquistare il tuo piano annuale.

Incogni: rischio di furto d’identità ridotto

Quale momento migliore se non questo per poter cancella i tuoi dati personali dal web? Incogni sconta il suo piano annuale del 50% per consentire agli utenti come te di avere a portata di mano uno strumento dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra i vantaggi di scegliere un piano Incogni ci sono 30 giorni rimborso garantito e possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento e pagamenti crittografati e sicuri.

Non perdere altro tempo se vuoi limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni, ridurre come hai sempre desiderato il rischio di furto di identità e impedisce che i tuoi dati vengano venduti a organizzazioni di terze parti. Ricorda che con soli 6,49 euro al mese puoi finalmente prevenire l’invasione della privacy, il furto di identità e le molestie online mantenendo i tuoi dati lontani dai database pubblici. Inoltre, un abbonamento a Incogni riduce i fastidi quotidiani come spam e chiamate robotiche. Può anche aiutarti a evitare attacchi gravi come truffe mirate, furti di identità e molestie online.