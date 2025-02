Incogni elimina i tuoi dati dal web con il 50% di sconto

Incogni è un servizio molto importante perché, lavorando per te, elimina i tuoi dati personali dal web richiedendo la rimozione ai broker di dati: questo significa ridurre sensibilmente le fastidiose chiamate spam, il rischio di truffe online e che la tua identità digitale venga trafugata. Ora è disponibile con il 50% di sconto sul piano annuale.

Incogni: addio problemi di privacy

Chi sono questi broker di dati di cui abbiamo parlato? Questi broker si occupano di raccogliere e vendere informazioni su di te a società pubblicitarie, call center, banche e, in alcuni casi, anche a malintenzionati che possono sfruttarle per truffe e attacchi informatici. Un rischio concreto che si traduce in spam, pubblicità invasive, chiamate indesiderate e possibili furti d’identità.

Come funziona Incogni? In maniera davvero molto semplice: una volta effettuata l’iscrizione e dato la tua autorizzazione, il sistema esegue una scansione iniziale per individuare dove sono conservati i tuoi dati, poi invia automaticamente richieste di rimozione ai broker di dati, seguendo le normative sulla privacy. Le richieste vengono poi ripetute periodicamente per garantire che le informazioni non vengano raccolte di nuovo nel tempo.

Il servizio si aggiorna in maniera costante per includere nuovi broker, migliorando la protezione nel tempo e, grazie a degli appositi report dettagliati, puoi sempre verificare quali dati sono stati eliminati e quali siti li avevano archiviati.

Utilizzare Incogni significa ridurre l’esposizione dei tuoi dati personali, evitare pubblicità invadenti e limitare i rischi legati a possibili violazioni di sicurezza. Un processo totalmente automatizzato con cui riprendere il controllo della tua identità digitale: scoprilo con il 50% di sconto.