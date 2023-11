Incogni: la soluzione per la privacy online a metà prezzo

Mantenere la propria privacy online è di vitale importanza, ma è diventato sempre più complicato soprattutto a causa di social network e strumenti che offrono servizi gratuiti ma sfruttano i nostri dati per inviare messaggi pubblicitari mirati.

Per preservare la tua privacy e difenderti dallo spam, phishing e truffe, un’opzione preziosa è quella di usare Incogni.

Questo servizio consente di rimuovere le informazioni da internet in modo semplice e veloce. Incogni ricorre al GDPR, così come ad altre leggi sulla privacy pertinenti, per assicurarsi che le tue informazioni personali vengano rimosse dai database dei data broker.

Inoltre, offre protezione da profili ombra, che possono mirare ad influenzare le tue scelte grazie alla tuo attività online. Attualmente, Incogni offre sconti del 50% sul piano annuale ai nuovi utenti, ma per poco tempo ancora.

Ecco come Incogni protegge la tua privacy in modo efficace

Incogni è molto facile da usare. Dopo aver creato l’account, il servizio manda una richiesta di cancellazione dei dati a ciascun membro della sua lista. Entro una settimana i data broker rispondono a tali richieste.

Di solito Incogni impiega due mesi per rimuovere i dati. Se così non fosse, i data broker vengono nuovamente contattati, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.

L’utente verrà costantemente aggiornamenti sullo stato della rimozione via email. I due piani di abbonamento offerti sono uno a 12,99 euro al mese e uno a 6,49 al mese (la metà dell’opzione standard).

Incogni è solo accessibile per le persone negli Stati Uniti, Canada ed Europa. Utilizzando la crittografia per assicurare la sicurezza, i tuoi pagamenti saranno completamente protetti.

Inoltre, puoi cancellare quando vuoi il tuo abbonamento, con un diritto di rimborso entro i primi 30 giorni dalla rimozione dell’account.

