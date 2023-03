Incogni: lo strumento ideale per eliminare i tuoi dati personali

Eliminare i tuoi dati personali da Internet è un compito quasi impossibile da espletare, soprattutto se vuoi farlo in totale autonomia e senza il supporto di un esperto o degli strumenti giusti.

Se questa operazione ai tuoi occhi ha lo stesso valore di un’impresa titanica, devi anche sapere che farlo da solo potrebbe portarti via moltissimo tempo e, alla fine, non otterrai i risultati che speravi.

Tuttavia, grazie a un nuovo strumento chiamato Incogni, le cose stanno cambiando. Cancellare i dati personali dal web adesso non è mai stato così facile.

Lo strumento è attualmente in offerta con uno sconto del 50% e consente sia a te che a tutti gli utenti di Internet di poter contare su un’assistenza esperta per cancellare i propri dati in conformità alle leggi vigenti.

Incogni gestisce il contatto con gli intermediari dei dati, che porta alla rimozione di tutti i dati che gli utenti non hanno per nulla autorizzato.

Se sei davvero interessato a provare immediatamente Incogni, puoi visitare la pagina ufficiale dell’offerta approfittando dello sconto del 50%.

Ecco come funziona Incogni per cancellare i tuoi dati personali da Internet

Utilizzare Incogni è molto semplice. Lo strumento si occupa di tutto, comunicando direttamente con il “data broker”, che confermerà l’esistenza dei dati dell’utente e procederà all’immediata cancellazione.

Incogni ti informa sull’avanzamento del processo di cancellazione e monitora costantemente il web alla ricerca di nuovi dati da eliminare. Insomma, un lavoro certosino che non saresti mai in grado di fare da solo.

Pertanto, se vuoi usare Incogni, ti basta creare sulla piattaforma un account, portare a completamento la procedura di registrazione e autorizzare Incogni a operare per conto tuo. Per fare tutto questo devi cliccare sul link qui sotto:

Come dicevamo, puoi attivare Incogni per un periodo di tempo limitato con lo sconto del 50% se opti per l’abbonamento annuale. Alla fine pagherai 77,88 euro all’anno, ossia 6,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.