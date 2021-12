Incomedia: maxi sconto su WebSite X5 evo

Incomedia offre da sempre garanzia di qualità per la realizzazione di siti in modo facile ed efficace. Con Incomedia non si ha bisogno di programmare. Inoltre, è molto veloce, dato che bastano 5 semplici passaggi e il tuo agognato sito sarà subito in rete. Ed ancora,i suoi servizi sono anche molto convenienti, con nessun canone richiesto.

Ed a proposito di convenienza, Incomedia sta lanciando una straordinaria promozione sul suo servizio Website X5, nelle sue due versioni EVO e PRO. Vale a dire:

€ 89,95 anziché € 71,96 per WEBSITE X5 EVO € 199,95 anziché € 159,95 per WEBSITE X5 PRO

Vediamo di seguito perché scegliere i servizi Incomedia.

Incomedia Website X5 vantaggi

Ecco alcuni dei principali vantaggi del servizio Website X5:

FACILE: Non occorre programmare. Grazie al “drag & drop” è possibile spostare gli elementi e dare forma alle proprie pagine senza bisogno di toccare il codice. MOBILE-FRIENDLY: Non solo i propri siti saranno perfetti su qualsiasi dispositivo. Inoltre, tramite la app sarà possibile fare tutto comodamente dal proprio smartphone. COMPLETO: Che si tratti di un Sito aziendale, uno Store online o un Blog, si avranno a disposizione tutti gli oggetti e le funzioni necessarie per realizzare quello che si vuole. CONVENIENTE: Con 1 licenza, lavorerai su 2 PC e creare tutti i siti che si vorrà. Non si pagheranno canoni mensili e il software sarà proprio per sempre. SEO-ORIENTED: con pochi accorgimenti le pagine del proprio sito avranno una marcia in più per scalare i Motori di ricerca e farsi trovare da nuovi potenziali clienti.

Occorre però affrettarsi! L'offerta è valida fino al 31/12/2021. Tutti i prezzi riportati nella promozione sono da considerarsi IVA inclusa. Infine, occorre ricordare che i prezzi riportati nella promozione sono prezzi end user.

Incomedia conviene?

Conosciamo meglio la società Incomedia nei passi principali della sua storia:

1998: Viene fondata la società Incomedia

1999: Nasce il software Incomedia Professional

2000: Nasce il software Website 1.0

2002: Lancio del software Click Album

2003: Lancio del software SWiSH Max

2005: Nasce la prima versione del software WebSite X5

2006: WebSite X5 viene venduto in oltre 40 paesi in tutto il mondo

2010: WebSite X5 diventa “Best software of the Year” alla fiera Retail Vision di Londra

2011: Nasce la Community di WebSite X5: fan e clienti da ogni parte del globo con la passione per WebSite X5

2013: Nasce l'edizione WebSite X5 Professional

2015: Incomedia vince il Premio Parola d'Impresa di Confindustria

2018: Per il suo 20° Compleanno Incomedia cambia look al brand

Dunque, Incomedia garantisce da oltre vent'anni grande professionalità e qualità. Scopri di più sulle promozioni relative a WebSite X5!