Incredibile: auricolari Bluetooth Aukoy i12 a meno di 10 euro

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth, ma investendo il meno possibile, abbiamo un’offerta eccezionale da proporti. Si tratta degli auricolari Aukoy i12, un paio di cuffiette che puntano tutto sul rapporto qualità/prezzo, con un costo inferiore ai 10 euro. Si tratta di un’offerta a tempo, solo per poche ore e su un numero di pezzi limitati, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Auricolari Bluetooth Aukoy i12: caratteristiche tecniche

Il design che ispira le cuffie è lo stesso che da qualche anno ispira quello della quasi totalità del mercato: Apple Air Pods. Anche in questo caso di si tratta di cuffie TWS (True Wireless Stereo) che sfruttano un chip Bluetooth 5.0. Questo consente un accoppiamento con i dispositivi praticamente immediato, oltre ad una connessione decisamente più stabile rispetto ai precedenti standard. La compatibilità si estende sostanzialmente a qualsiasi dispositivo dotato di connessione Bluetooth, di conseguenza anche con tutti i dispositivi iOS e Android. Non manca il microfono integrato che consente di condurre chiamate chiare, oltre che l’interazione con gli assistenti vocali Google Assistant e Siri. I comandi touch, infatti, consentono di gestire traccia, chiamate e naturalmente l’accesso agli assistenti vocali senza la necessità di interagire con lo smartphone.

Aspetto cruciale, come tutti i dispositivi wireless, è naturalmente la batteria. Al prezzo proposto da queste cuffie, l’autonomia è a dir poco notevole. Gli auricolari da soli godono di circa 5 ore di riproduzione, a cui si aggiungono altre 30 ore grazie alla custodia di ricarica. Aspetto di maggiore spicco, però, è la cancellazione del rumore, che in questa fascia di prezzo è praticamente impossibile trovare. In particolare, la proposta di Aukoy utilizza l’Intelligent Noise Reduction che sfrutta il microfono per ridurre il rumore ambientale e concentrare l’ascolto sulla musica. Insomma, una coppia di auricolari senza enormi pretese, ma che ad un costo misero, non rinunciano assolutamente a nulla.

Con uno sconto del 22% sul prezzo di listino, le Aukoy i12 sono disponibili su Amazon a soli 9,34 euro. Per questo prezzo è impossibile trovare di meglio.